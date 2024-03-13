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FC6050/99

Odkurzacz ręczny

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips Handheld vacuum cleaner FC6050/99

  • PDF plik, 866.4 kB
  • 13 March 2024

Dzięki przedłużonej końcówce ten specjalnie zaprojektowany odkurzacz FC6050 firmy Philips (3,6 V) z łatwością odkurza wszystkie powierzchnie. Jest wyposażony w 3 wydajne akumulatory z możliwością ponownego ładowania, które umożliwiają skuteczne bezprzewodowe czyszczenie.

  • PDF plik
  • 14 June 2024

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