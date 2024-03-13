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FC6050/99
Produkcja zakończona
User Manual Philips Handheld vacuum cleaner FC6050/99
Dzięki przedłużonej końcówce ten specjalnie zaprojektowany odkurzacz FC6050 firmy Philips (3,6 V) z łatwością odkurza wszystkie powierzchnie. Jest wyposażony w 3 wydajne akumulatory z możliwością ponownego ładowania, które umożliwiają skuteczne bezprzewodowe czyszczenie.