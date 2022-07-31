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Produkcja zakończona
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Trixa
31/07/2022
Magyarország
Zweryfikowany kupujący
kiváló minőség
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] teljesen elégedett vagyok a termékkel, kiváló minőség és megfizethető áron
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla s-bag FC8023/04 Porzsák
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla s-bag FC8023/04 Porzsák