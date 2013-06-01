Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Turboszczotka
Włosy i kłaczki kurzu przyczepiają się do dywanu, a małe cząsteczki kurzu wnikają głęboko w jego strukturę. Nasadka ze szczotką obrotową w aktywny sposób usuwa drażniące, domowe zabrudzenia.
Dwa adaptery umożliwiają podłączenie nasadki odkurzacza do rur odkurzaczy większości marek (Ø 32–35 mm).
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
bartosz
01/06/2013
Polska
koniec z włosami na dywanie
coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
monikaust
21/08/2012
Polska
idealna do usuwania sierści z dywanu
rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
W porównaniu z nasadką firmy Philips