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SmartPro Active Odkurzacz automatyczny/robot

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

SmartPro ActiveOdkurzacz automatyczny/robot

FC8068/01

SmartPro Active Odkurzacz automatyczny/robot

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Zestaw akcesoriów zamiennych pasujących do odkurzaczy automatycznych SmartPro Active. Obejmuje 2 filtry, 1 parę szczotek i 3 nakładki to wycierania na sucho, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.

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  • 28 May 2026