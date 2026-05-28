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SmartPro Active Odkurzacz automatyczny/robot
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FC8068/01
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Zestaw akcesoriów zamiennych pasujących do odkurzaczy automatycznych SmartPro Active. Obejmuje 2 filtry, 1 parę szczotek i 3 nakładki to wycierania na sucho, które należy wymieniać w celu przedłużenia okresu eksploatacji odkurzacza.