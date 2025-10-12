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Produkcja zakończona
FM25SS050P/00
Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Pamięć SSD zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.
256 GB
Półprzewodnikowy
Synchronizacja wszystkich plików na komputerze umożliwia dostęp do dokumentów i pracę z nimi w dowolnym miejscu za pomocą kilku kliknięć myszą.
Automatyczna kompresja wszystkich plików umieszczanych w pamięci flash USB zapewnia oszczędność miejsca
Oznaczenia i perforacje na opakowaniu umożliwiają jego wygodne otwieranie i szybki dostęp do pamięci USB, bez zbędnego kłopotu.
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