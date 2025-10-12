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Produkcja zakończona
FM51SS050P/00
Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Pamięć SSD zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.
512 GB
Półprzewodnikowy
Oznaczenia i perforacje na opakowaniu umożliwiają jego wygodne otwieranie i szybki dostęp do pamięci USB, bez zbędnego kłopotu.
Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.
Automatyczna kompresja wszystkich plików umieszczanych w pamięci flash USB zapewnia oszczędność miejsca
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