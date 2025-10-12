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Produkcja zakończona

SSD

FM51SS050P/00

Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Pamięć SSD zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

Poznaj wszystkie korzyści

Szybka wymiana plików

Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

  • 512 GB

  • Półprzewodnikowy

Wygodne otwieranie i opakowanie przyjazne dla użytkownika

Oznaczenia i perforacje na opakowaniu umożliwiają jego wygodne otwieranie i szybki dostęp do pamięci USB, bez zbędnego kłopotu.

Modna pamięć USB, kolorowa konstrukcja

Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.

Automatyczna kompresja wszystkich plików zapewnia oszczędność miejsca

Automatyczna kompresja wszystkich plików umieszczanych w pamięci flash USB zapewnia oszczędność miejsca

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie