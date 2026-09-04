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Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
Oryginalny filtr nawilżający Philips pasuje do urządzenia Air Performer serii 9000, zapewniając wysoką wydajność. Wykorzystuje technologię Philips NanoCloud do emitowania cząsteczek o nanometrycznych rozmiarach, które nawilżają powietrze z emisją bakterii mniejszą nawet do 99,9% (1)
Kompatybilny z Air Performer serii 9000
Technologia Philips NanoCloud
Żywotność do 6 miesięcy
Oryginalny filtr Philips
Wymienny filtr nawilżający do Philips Air Performer 4w1: AMF970. Numer modelu można znaleźć na spodzie urządzenia.
Oryginalny filtr nawilżający zapewnia stałe nawilżanie przez okres do 6 miesięcy (2), zmniejszając kłopoty i koszty. Urządzenie oblicza żywotność filtra i powiadamia, gdy potrzebna jest wymiana.
Oryginalny filtr nawilżający Philips został zaprojektowany tak, aby pasował do Twojego urządzenia. Aby uzyskać optymalną wydajność, zawsze używaj oryginalnego filtra Philips.
5.0
z 5
11
Opinie
100%
poleca ten produkt
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisit
Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-09-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-09-01
Rituliukas
21/08/2026
Lietuva
Puikus filtras - oras namuose atrodo švaresnis ir gaivesnis, o pats filtras lengvai pakeičiamas. Patogu naudoti ir prižiūrėti. Rekomenduoju
Zalety
Lengva naudotis ir pakeisti filtra
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-08-18
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-08-18
Bakas133
20/08/2026
Lietuva
Itin paprasta priežiūra
Tyliai dirbantis filtras, kuris išsprendė visas senų drėkintuvų problemas
Zalety
Lengvai pasikečia ir labai ilgai užtenka
Wady
Nepastebėjau
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-07-26
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-07-26
(1) W porównaniu ze standardowymi ultradźwiękowymi nawilżaczami powietrza, które nie zostały dodatkowo wyposażone w technologię ograniczającą rozprzestrzenianie się bakterii; przetestowano w niezależnym laboratorium.
(2) Obliczona średnia. Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.