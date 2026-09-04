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  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000
  • Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000

Air Performer 4w1 serii 9000Filtr nawilżający

FYM971/00

5

| (11) Opinie | 100% poleca ten produkt

Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000

Oryginalny filtr nawilżający Philips pasuje do urządzenia Air Performer serii 9000, zapewniając wysoką wydajność. Wykorzystuje technologię Philips NanoCloud do emitowania cząsteczek o nanometrycznych rozmiarach, które nawilżają powietrze z emisją bakterii mniejszą nawet do 99,9% (1)

Poznaj wszystkie korzyści

Technologia Philips NanoCloud zapewniająca higieniczne nawilżanie

Oryginalny filtr do Air Performer serii 9000

  • Kompatybilny z Air Performer serii 9000

  • Technologia Philips NanoCloud

  • Żywotność do 6 miesięcy

  • Oryginalny filtr Philips

Kompatybilny z Philips Air Performer serii 9000

Kompatybilny z Philips Air Performer serii 9000

Wymienny filtr nawilżający do Philips Air Performer 4w1: AMF970. Numer modelu można znaleźć na spodzie urządzenia.

Do 6 miesięcy użytkowania

Do 6 miesięcy użytkowania

Oryginalny filtr nawilżający zapewnia stałe nawilżanie przez okres do 6 miesięcy (2), zmniejszając kłopoty i koszty. Urządzenie oblicza żywotność filtra i powiadamia, gdy potrzebna jest wymiana.

Oryginalny filtr Philips zapewniający optymalną wydajność

Oryginalny filtr Philips zapewniający optymalną wydajność

Oryginalny filtr nawilżający Philips został zaprojektowany tak, aby pasował do Twojego urządzenia. Aby uzyskać optymalną wydajność, zawsze używaj oryginalnego filtra Philips.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

11

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisit

Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-09-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-09-01

21/08/2026

Lietuva

Lietuva

Puikus filtras - oras namuose atrodo švaresnis ir gaivesnis, o pats filtras lengvai pakeičiamas. Patogu naudoti ir prižiūrėti. Rekomenduoju

Zalety

Lengva naudotis ir pakeisti filtra

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-08-18

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-08-18

20/08/2026

Lietuva

Lietuva

Itin paprasta priežiūra

Tyliai dirbantis filtras, kuris išsprendė visas senų drėkintuvų problemas

Zalety

Lengvai pasikečia ir labai ilgai užtenka

Wady

Nepastebėjau

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-07-26

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-07-26

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Przypisy

  1. (1) W porównaniu ze standardowymi ultradźwiękowymi nawilżaczami powietrza, które nie zostały dodatkowo wyposażone w technologię ograniczającą rozprzestrzenianie się bakterii; przetestowano w niezależnym laboratorium.

  2. (2) Obliczona średnia. Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.