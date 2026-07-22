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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
2w1: żelazko i parownica w jednym urządzeniu
Szybkość i wygoda: bez deski, bez problemu
Dwie funkcje, nieograniczona swoboda
Przekręć głowicę i zamień żelazko w parownicę
Kompaktowy, elegancki design
Philips OneTurn poradzi sobie zarówno z dużą ilością prasowania, a jednocześnie idealnie sprawdzi się do szybkiej poprawki w ostatniej chwili. Bez deski do prasowania, bez długiego czekania – tylko doskonale gładkie rezultaty, gdy tylko ich potrzebujesz. Zaprojektowany z myślą o oszczędności czasu i wygodzie, wyposażony jest w wygodną matę StyleMat, która umożliwia prasowanie lub wygładzanie w dowolnym miejscu – na stole, łóżku lub blacie – chroniąc jednocześnie powierzchnie.
Doskonałe rezultaty prasowania bez masywności i uciążliwości tradycyjnego żelazka. Nasza innowacyjna technologia zapewnia mocną, stałą parę i gwarantuje brak plam* dla gładkich rezultatów na każdym materiale – od delikatnych jedwabi po grubą bawełnę.
Dokładne prasowanie i delikatne wygładzanie w jednym urządzeniu. Płynnie przełączaj się między poziomym prasowaniem a pionowym wygładzaniem delikatnych ubrań – wystarczy jeden obrót głowicy. Stała wydajność pary (45 g/min) pod każdym kątem zapewnia nieskazitelne rezultaty.
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Cepetis11
22/07/2026
Latvija
Gludina visu
Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-05-12
zemene97
21/07/2026
Latvija
Iesaku!
Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!
Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-07-07
Palma D
15/06/2026
Latvija
Praktisks un efektīvs
Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!
Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn
Date of Use 2026-06-11
Przy typowym użytkowaniu domowym. Regularna konserwacja jest niezbędna dla optymalnej wydajności. Wymagane jest okresowe odkamienianie
W porównaniu z żelazkami parowymi Philips o średniej wadze 2 kg i czasie nagrzewania około 2 minut
Zaleca się korzystanie z funkcji odkamieniania po każdym miesiącu użytkowania, aby utrzymać dobrą wydajność pary. Jeśli mieszkasz w regionie z twardą wodą, korzystaj z tej funkcji częściej
Na podstawie wydajności pary, w porównaniu z żelazkami parowymi Philips (PC Powerlife) w trybie domyślnym
1800W przy 240V
Mata StyleMat może być używana wyłącznie na płaskiej powierzchni odpornej na ciepło i parę. Para może uszkodzić lub spowodować przebarwienia niektórych wykończeń materiałów lub mebli.