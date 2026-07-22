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  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy

Philips OneTurnŻelazko i parownica w jednym urządzeniu

GC213/10

5
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
Philips OneTurn to innowacyjne połączenie żelazka i parownicy w jednym urządzeniu! Zapewnia wydajne, dokładne prasowanie i wygodę – bez deski, bez zbędnego czekania, bez plam*.
Poznaj wszystkie korzyści

Innowacyjna technologia: gładkie rezultaty, 2x szybciej**

Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy

  • 2w1: żelazko i parownica w jednym urządzeniu

  • Szybkość i wygoda: bez deski, bez problemu

  • Dwie funkcje, nieograniczona swoboda

  • Przekręć głowicę i zamień żelazko w parownicę

  • Kompaktowy, elegancki design

Gotowy w kilkadziesiąt sekund: bez czekania, bez deski, bez problemu

Gotowy w kilkadziesiąt sekund: bez czekania, bez deski, bez problemu

Philips OneTurn poradzi sobie zarówno z dużą ilością prasowania, a jednocześnie idealnie sprawdzi się do szybkiej poprawki w ostatniej chwili. Bez deski do prasowania, bez długiego czekania – tylko doskonale gładkie rezultaty, gdy tylko ich potrzebujesz. Zaprojektowany z myślą o oszczędności czasu i wygodzie, wyposażony jest w wygodną matę StyleMat, która umożliwia prasowanie lub wygładzanie w dowolnym miejscu – na stole, łóżku lub blacie – chroniąc jednocześnie powierzchnie.

Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy

Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy

Doskonałe rezultaty prasowania bez masywności i uciążliwości tradycyjnego żelazka. Nasza innowacyjna technologia zapewnia mocną, stałą parę i gwarantuje brak plam* dla gładkich rezultatów na każdym materiale – od delikatnych jedwabi po grubą bawełnę.

Obróć głowicę i zamień żelazko w parownicę

Obróć głowicę i zamień żelazko w parownicę

Dokładne prasowanie i delikatne wygładzanie w jednym urządzeniu. Płynnie przełączaj się między poziomym prasowaniem a pionowym wygładzaniem delikatnych ubrań – wystarczy jeden obrót głowicy. Stała wydajność pary (45 g/min) pod każdym kątem zapewnia nieskazitelne rezultaty.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

22/07/2026

Latvija

Latvija

Gludina visu

Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

21/07/2026

Latvija

Latvija

Iesaku!

Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!

Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

15/06/2026

Latvija

Latvija

Praktisks un efektīvs

Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!

Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

Przegląd ten został wykonany dla Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

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Przypisy

  1. Przy typowym użytkowaniu domowym. Regularna konserwacja jest niezbędna dla optymalnej wydajności. Wymagane jest okresowe odkamienianie

  2. W porównaniu z żelazkami parowymi Philips o średniej wadze 2 kg i czasie nagrzewania około 2 minut

  3. Zaleca się korzystanie z funkcji odkamieniania po każdym miesiącu użytkowania, aby utrzymać dobrą wydajność pary. Jeśli mieszkasz w regionie z twardą wodą, korzystaj z tej funkcji częściej

  4. Na podstawie wydajności pary, w porównaniu z żelazkami parowymi Philips (PC Powerlife) w trybie domyślnym

  5. 1800W przy 240V

  6. Mata StyleMat może być używana wyłącznie na płaskiej powierzchni odpornej na ciepło i parę. Para może uszkodzić lub spowodować przebarwienia niektórych wykończeń materiałów lub mebli.