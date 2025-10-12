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  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
  • Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy

Philips OneTurnŻelazko i parownica w jednym urządzeniu

GC215/20

Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy
Philips OneTurn to innowacyjne połączenie żelazka i parownicy w jednym urządzeniu! Zapewnia wydajne, dokładne prasowanie i wygodę – bez deski, bez zbędnego czekania, bez plam*.
Poznaj wszystkie korzyści

Innowacyjna technologia: gładkie rezultaty, 2x szybciej**

Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy

  • 2w1: żelazko i parownica w jednym urządzeniu

  • Szybkość i wygoda: bez deski, bez problemu

  • Dwie funkcje, nieograniczona swoboda

  • Przekręć głowicę i zamień żelazko w parownicę

  • Kompaktowy, elegancki design

Gotowy w kilkanaście sekund: bez czekania, bez deski, bez problemu

Gotowy w kilkanaście sekund: bez czekania, bez deski, bez problemu

Philips OneTurn poradzi sobie zarówno z dużą ilością prasowania, a jednocześnie idealnie sprawdzi się do szybkiej poprawki w ostatniej chwili. Bez deski do prasowania, bez długiego czekania – tylko doskonale gładkie rezultaty, gdy tylko ich potrzebujesz. Zaprojektowany z myślą o oszczędności czasu i wygodzie, wyposażony jest w wygodną matę SoftBoard, która zmienia każdą powierzchnię w deskę do prasowania. Umożliwia prasowanie lub wygładzanie w dowolnym miejscu – na stole, łóżku lub blacie – chroniąc jednocześnie powierzchnie. Twoja przestrzeń, Twoje zasady.

Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy

Efekt prasowania żelazkiem, wygoda parownicy

Doskonałe rezultaty prasowania bez masywności i uciążliwości tradycyjnego żelazka. Nasza innowacyjna technologia zapewnia mocną, stałą parę i gwarantuje brak plam* dla gładkich rezultatów na każdym materiale – od delikatnych jedwabi po grubą bawełnę.

Obróć głowicę i zamień żelazko w parownicę

Obróć głowicę i zamień żelazko w parownicę

Dokładne prasowanie i delikatne wygładzanie w jednym urządzeniu. Płynnie przełączaj się między poziomym prasowaniem a pionowym wygładzaniem delikatnych ubrań – wystarczy jeden obrót głowicy. Stała wydajność pary (45 g/min) pod każdym kątem zapewnia nieskazitelne rezultaty.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Przy typowym użytkowaniu domowym. Regularna konserwacja jest niezbędna dla optymalnej wydajności. Wymagane jest okresowe odkamienianie

  2. W porównaniu z żelazkami parowymi Philips o średniej wadze 2 kg i czasie nagrzewania około 2 minut

  3. Zaleca się korzystanie z funkcji odkamieniania po każdym miesiącu użytkowania, aby utrzymać dobrą wydajność pary. Jeśli mieszkasz w regionie z twardą wodą, korzystaj z tej funkcji częściej

  4. Na podstawie wydajności pary, w porównaniu z żelazkami parowymi Philips (PC Powerlife) w trybie domyślnym

  5. 1800W przy 240V

  6. Mata Soft Board może być używana wyłącznie na płaskiej powierzchni odpornej na ciepło i parę. Para może uszkodzić lub spowodować przebarwienia niektórych wykończeń materiałów lub mebli.