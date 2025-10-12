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GC215/20
2w1: żelazko i parownica w jednym urządzeniu
Szybkość i wygoda: bez deski, bez problemu
Dwie funkcje, nieograniczona swoboda
Przekręć głowicę i zamień żelazko w parownicę
Kompaktowy, elegancki design
Philips OneTurn poradzi sobie zarówno z dużą ilością prasowania, a jednocześnie idealnie sprawdzi się do szybkiej poprawki w ostatniej chwili. Bez deski do prasowania, bez długiego czekania – tylko doskonale gładkie rezultaty, gdy tylko ich potrzebujesz. Zaprojektowany z myślą o oszczędności czasu i wygodzie, wyposażony jest w wygodną matę SoftBoard, która zmienia każdą powierzchnię w deskę do prasowania. Umożliwia prasowanie lub wygładzanie w dowolnym miejscu – na stole, łóżku lub blacie – chroniąc jednocześnie powierzchnie. Twoja przestrzeń, Twoje zasady.
Doskonałe rezultaty prasowania bez masywności i uciążliwości tradycyjnego żelazka. Nasza innowacyjna technologia zapewnia mocną, stałą parę i gwarantuje brak plam* dla gładkich rezultatów na każdym materiale – od delikatnych jedwabi po grubą bawełnę.
Dokładne prasowanie i delikatne wygładzanie w jednym urządzeniu. Płynnie przełączaj się między poziomym prasowaniem a pionowym wygładzaniem delikatnych ubrań – wystarczy jeden obrót głowicy. Stała wydajność pary (45 g/min) pod każdym kątem zapewnia nieskazitelne rezultaty.
Opinie
Przy typowym użytkowaniu domowym. Regularna konserwacja jest niezbędna dla optymalnej wydajności. Wymagane jest okresowe odkamienianie
W porównaniu z żelazkami parowymi Philips o średniej wadze 2 kg i czasie nagrzewania około 2 minut
Zaleca się korzystanie z funkcji odkamieniania po każdym miesiącu użytkowania, aby utrzymać dobrą wydajność pary. Jeśli mieszkasz w regionie z twardą wodą, korzystaj z tej funkcji częściej
Na podstawie wydajności pary, w porównaniu z żelazkami parowymi Philips (PC Powerlife) w trybie domyślnym
1800W przy 240V
Mata Soft Board może być używana wyłącznie na płaskiej powierzchni odpornej na ciepło i parę. Para może uszkodzić lub spowodować przebarwienia niektórych wykończeń materiałów lub mebli.