Gotowy w kilkanaście sekund: bez czekania, bez deski, bez problemu

Philips OneTurn poradzi sobie zarówno z dużą ilością prasowania, a jednocześnie idealnie sprawdzi się do szybkiej poprawki w ostatniej chwili. Bez deski do prasowania, bez długiego czekania – tylko doskonale gładkie rezultaty, gdy tylko ich potrzebujesz. Zaprojektowany z myślą o oszczędności czasu i wygodzie, wyposażony jest w wygodną matę SoftBoard, która zmienia każdą powierzchnię w deskę do prasowania. Umożliwia prasowanie lub wygładzanie w dowolnym miejscu – na stole, łóżku lub blacie – chroniąc jednocześnie powierzchnie. Twoja przestrzeń, Twoje zasady.