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GC2305/02

GC2305/02

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
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2
1

27/10/2021

Україна

Україна

Утюг просто БОМБА!

Купила этот утюг больше 15лет назад где-то, уже даже и не скажу точно. Когда только стали появляться утюги с антипригарным покрытием, к этому бренду всегда относилась положительно, поэтому выбрала именно этот утюг. И я хочу сказать что ни разу не пожалела о своем выборе, я по сегодняшний день им глажу, он почти в идеальном состоянии, ни одного разу меня не подвел, в плане того чтобы что-то припалить. Я очень рада этому утюгу и благодарна команде philips за то что они заботятся о нас и предоставляют качественный товар для пользования как в домашних так и профессиональных условиях Рекомендую данный бренд к использованию. А команде philips хочу пожелать и дальше радовать нас и процветания!

Zalety

Выше указала все плюсы

Wady

отсутствуют

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GC2305/02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GC2305/02

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