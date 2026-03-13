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Seria 2800 Żelazko parowe

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Seria 2800Żelazko parowe

GC2805/02

Seria 2800 Żelazko parowe

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips 2800 series Steam iron

  • PDF plik, 1.9 MB
  • 13 March 2026

Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko o mocy 2000 W z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. Ponadto jest wyposażone w łatwą w obsłudze funkcję usuwania kamienia. To praktyczne żelazko jest warte swojej ceny!

  • PDF plik
  • 29 March 2026

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