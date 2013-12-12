ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Produkcja zakończona

PowerLifeŻelazko parowe

GC2907/02

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Stworzone z myślą o codziennej pracy

Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. Ponadto jest wyposażone w łatwą w obsłudze funkcję usuwania kamienia. To praktyczne żelazko parowe firmy Philips jest warte swojej ceny!

Poznaj wszystkie korzyści

Żelazko ze stopą SteamGlide

Stworzone z myślą o codziennej pracy

  • 2000 W

  • Strumień pary 30 g/min

  • Silne uderzenie pary 85 g

Moc 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Moc 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Moc 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary.

Ciągły strumień pary do 30 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Ciągły strumień pary do 30 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Ciągły strumień pary do 30 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń.

Silne uderzenie pary do 85 g rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Silne uderzenie pary do 85 g rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Silne uderzenie pary do 85 g rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Nagrody

  • Obraz VRS_PBTAWARD66

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

12/12/2013

Polska

Polska

Produkt jest doskonały

Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe

11/04/2019

Україна

Україна

Справляется на все 100%

Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GC2907/02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla GC2907/02

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie