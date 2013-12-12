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Produkcja zakończona
Stworzone z myślą o codziennej pracy
Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. Ponadto jest wyposażone w łatwą w obsłudze funkcję usuwania kamienia. To praktyczne żelazko parowe firmy Philips jest warte swojej ceny!
2000 W
Strumień pary 30 g/min
Silne uderzenie pary 85 g
Moc 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary.
Ciągły strumień pary do 30 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń.
Silne uderzenie pary do 85 g rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia.
Nagrody
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GC2907/02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla GC2907/02