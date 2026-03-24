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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
GC2960/02
Produkcja zakończona
User Manual Philips PowerLife Steam iron
Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. W zestawie tabletka rozpuszczająca kamień. To praktyczne żelazko parowe firmy Philips jest warte swojej ceny!
Ze stopy żelazka parowego firmy Philips wycieka woda
Żelazko parowe Philips nie nagrzewa się
Żelazko z generatorem pary Philips nie usuwa zagnieceń
Żelazko firmy Philips syczy w pozycji pionowej
Żelazko lub steamer Philips powoduje awarię zasilania
Żelazko parowe firmy Philips nie wytwarza pary
Czerwony wskaźnik Calc-Clean żelazka z generatorem pary Philips miga