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Żelazko parowe

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Żelazko parowe

GC2960/02

Żelazko parowe

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips PowerLife Steam iron

  • PDF plik, 3.8 MB
  • 24 March 2026

Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. Żelazko z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary. W zestawie tabletka rozpuszczająca kamień. To praktyczne żelazko parowe firmy Philips jest warte swojej ceny!

  • PDF plik
  • 29 March 2026

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