Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
GC3630/02
100% pary, 20%* mniej energii
Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.
Gumowany uchwyt
Blokada kapania w żelazku parowym Philips pozwala prasować delikatne tkaniny przy niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą wodę.
Podwójny, aktywny system antywapienny żelazka parowego Philips zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku dzięki antywapiennym tabletkom i łatwej w użyciu funkcji Calc-Clean.
Automatyczna funkcja oszczędzania energii. Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Przejdź do części zamiennych i akcesoriów
Nagrody
Opinie