ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Produkcja zakończona

EnergyCareŻelazko parowe

GC3630/02

1 Nagroda

100% pary, 20%* mniej energii

Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 20%* dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.

Poznaj wszystkie korzyści

Ekologiczne żelazko parowe

100% pary, 20%* mniej energii

  • Gumowany uchwyt

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Blokada kapania w żelazku parowym Philips pozwala prasować delikatne tkaniny przy niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą wodę.

Podwójny, aktywny system antywapienny zapobiega osadzaniu się kamienia

Podwójny, aktywny system antywapienny zapobiega osadzaniu się kamienia

Podwójny, aktywny system antywapienny żelazka parowego Philips zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku dzięki antywapiennym tabletkom i łatwej w użyciu funkcji Calc-Clean.

Automatyczna funkcja oszczędzania energii

Automatyczna funkcja oszczędzania energii

Automatyczna funkcja oszczędzania energii. Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii dzięki eliminacji niepotrzebnej pary.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Nagrody

  • Obraz VRS_PBTAWARD66

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie