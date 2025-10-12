Łączy moc z precyzją

Żelazko parowe jest wyposażone w specjalną końcówkę stożka parowego Steam Tip umożliwiającą niezwykle dokładne prasowanie. Wytwarza ono dużą ilość pary (40 g) i niezwykle silne uderzenie skoncentrowanej pary (100 g) doprowadzane przez wydłużone otwory.