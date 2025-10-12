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Produkcja zakończona
GC4310
Żelazko firmy Philips z ciągłym strumieniem pary do 40 g/min zapewnia idealną ilość pary pozwalającą skutecznie rozprasować wszystkie zagniecenia.
Spiczasty kształt oraz specjalne otwory wylotu pary umożliwiają wyjątkowej końcówce stożka parowego Steam Tip dotarcie do najmniejszych i najtrudniej dostępnych części ubrań i uzyskanie najlepszych efektów prasowania.
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