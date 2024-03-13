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Produkcja zakończona
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GC4320/02
Produkcja zakończona
User Manual Philips Steam iron
Żelazko parowe jest wyposażone w specjalną końcówkę stożka parowego Steam Tip umożliwiającą niezwykle dokładne prasowanie. Wytwarza ono dużą ilość pary (40 g) i niezwykle silne uderzenie skoncentrowanej pary (100 g) doprowadzane przez wydłużone otwory. Żelazko posiada również specjalne funkcje zabezpieczające.