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Żelazko parowe

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Żelazko parowe

GC4320/02

Żelazko parowe

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips Steam iron

  • PDF plik, 1.8 MB
  • 13 March 2024

Żelazko parowe jest wyposażone w specjalną końcówkę stożka parowego Steam Tip umożliwiającą niezwykle dokładne prasowanie. Wytwarza ono dużą ilość pary (40 g) i niezwykle silne uderzenie skoncentrowanej pary (100 g) doprowadzane przez wydłużone otwory. Żelazko posiada również specjalne funkcje zabezpieczające.

  • PDF plik
  • 5 December 2025

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