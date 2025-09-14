ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie
  • Szybkie, równe strzyżenie

Odbierz dodatkową gwarancję

Hairclipper series 3000Maszynka do strzyżenia włosów

HC3505/15

4.5
| (715) Opinie | 88% poleca ten produkt
Szybkie, równe strzyżenie
Maszynka do strzyżenia włosów 3000 firmy Philips umożliwia szybkie i równe strzyżenie. Urządzenie posiada 13 ustawień długości, technologię Trim-and-Flow oraz technologię DualCut, która pozwala szybko uzyskać równą fryzurę.
Poznaj wszystkie korzyści

Najbardziej preferowana na świecie marka urządzeń elektrycznych do pielęgnacji dla mężczyzn1

Szybsze strzyżenie bez zapychania

Szybkie, równe strzyżenie

  • Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

  • 13 ustawień długości

  • Działanie sieciowe

Utrzymuje moc dla stałej wydajności podczas użytkowania

Utrzymuje moc dla stałej wydajności podczas użytkowania

Przewód zasilający o długości 1,8 m zapewnia stałą moc.

Łatwa regulacja długości włosów od 0,5 mm do 23 mm

Łatwa regulacja długości włosów od 0,5 mm do 23 mm

Wybieraj spośród 12 ustawień od 1 mm do 23 mm w odstępach co 2 mm. W celu dokładniejszego przycięcia wystarczy zdjąć nasadkę, aby uzyskać precyzyjne cięcie 0,5 mm.

Samoostrzące się stalowe ostrza, nie wymagają oleju

Samoostrzące się stalowe ostrza, nie wymagają oleju

Dobry wygląd nigdy nie był łatwiejszy. Nasze maszynki do strzyżenia włosów posiadają samoostrzące się ostrza, które są niezwykle trwałe, zapewniając precyzyjną pielęgnację od pierwszego do piątego roku życia i dłużej.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

715

Opinie

88%

poleca ten produkt

14/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Solidny produkt wart polecenia!

Solidny produkt, wysoka jakość wykonania. Długoletnia gwarancja.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3510/15 Maszynka do strzyżenia włosów

26/08/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Świetny produkt a nie drogi

Bardzo dobra maszynka, za nie wielkie pieniądze. Dobrze trzyma się ją w dłoni. Poprzednia wytrzymała prawie 10lat, więc mam nadzieję że i ta będzie wytrzymała.

Zalety

Tania, zgrabna, lekka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów

30/05/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Maszynka do strzyżenia włosów 3000 HC3505/15

Maszynka spełnia swoją role. Korzystam z niej juz od dłuższego czasu i jestem zadowolony.

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Przegląd ten został wykonany dla Hairclipper series 3000 HC3505/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku 