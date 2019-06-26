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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
2 otwory, metalowy
2 funkcje
Matowy metaliczno-bordowy
Szeroki otwór
Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanej tacce na okruszki.
Dostosuj moc opiekania i przyrządzaj grzanki tak, jak lubisz.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD2628/00 Тостер
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HD2628/00 Тостер