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  • Delektuj się wspaniałymi tostami
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  • Delektuj się wspaniałymi tostami
  • Delektuj się wspaniałymi tostami

Produkcja zakończona

Toster

HD2628/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Delektuj się wspaniałymi tostami
Toster ma otwory z systemem regulacji ich szerokości, który zapewnia równomiernie opieczone, grube lub cienkie grzanki. Urządzenie wyposażone jest w funkcję rozmrażania i podgrzewania. Wysoki podnośnik pieczywa, przycisk anulowania i nienagrzewająca się obudowa zapewniają bezpieczną obsługę urządzenia.
Poznaj wszystkie korzyści

Zawsze złociste tosty niezależnie od grubości kromki

Delektuj się wspaniałymi tostami

  • 2 otwory, metalowy

  • 2 funkcje

  • Matowy metaliczno-bordowy

  • Szeroki otwór

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie

Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie

Wyjmowana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Wyjmowana tacka na okruszki ułatwia czyszczenie

Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanej tacce na okruszki.

Pokrętło regulacji czasu opiekania

Pokrętło regulacji czasu opiekania

Dostosuj moc opiekania i przyrządzaj grzanki tak, jak lubisz.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD2628/00 Тостер

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HD2628/00 Тостер

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie