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HD2686/30
Produkcja zakończona
User Manual Philips Pure Essentials Collection Toaster
Dzięki wyjątkowo długim i szerokim otworom toster HD2686/30 firmy Philips pozwala przygotować grzanki dokładnie takie, jak lubisz. Pełną kontrolę zapewnia osiem elektronicznych ustawień czasu opiekania, które pozwalają uzyskać odpowiednią chrupkość pieczywa.