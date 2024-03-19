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Pure Essentials Collection Toster

Produkcja zakończona

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Pure Essentials CollectionToster

HD2686/30

Pure Essentials Collection Toster

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips Pure Essentials Collection Toaster

  • PDF plik, 1.2 MB
  • 19 March 2024

Dzięki wyjątkowo długim i szerokim otworom toster HD2686/30 firmy Philips pozwala przygotować grzanki dokładnie takie, jak lubisz. Pełną kontrolę zapewnia osiem elektronicznych ustawień czasu opiekania, które pozwalają uzyskać odpowiednią chrupkość pieczywa.

  • PDF plik
  • 21 January 2025

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