Tosty doskonałe w każdym calu

Toster z kolekcji Avance firmy Philips został wykonany z nienagrzewającej się stali szlachetnej. Jest przeznaczony do różnych rodzajów pieczywa — od chleba tostowego po bułki i rogaliki. Dzięki bardzo szerokim otworom i ośmiu ustawieniom czasu opiekania umożliwia uzyskanie idealnie opieczonych tostów.