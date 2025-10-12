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Produkcja zakończona
HD2696/90
2 otwory, metalowy
1000 W
Nienagrzewająca się stal szlachetna
Podgrzew., rozmrażanie, podgrzew. bułek
8 regulowanych poziomów czasu opiekania zapewnia pełną kontrolę i pozwala uzyskać idealnie opieczony chleb — taki jak lubisz.
Ruszt do podgrzewania bułek i rogalików.
Przycisk anulowania zatrzymujący opiekanie w dowolnym momencie.
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