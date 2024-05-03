ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

Avance Collection Toster

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Avance CollectionToster

HD2696/90

Avance Collection Toster

Produkcja zakończona

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips Avance Collection Toaster

  • PDF plik, 678.6 kB
  • 3 May 2024

Important Information Manual Philips Avance Collection Toaster

  • PDF plik, 237.5 kB
  • 10 March 2024

Rozwiązywanie problemów

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!