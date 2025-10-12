Zaawansowana powłoka odporna na zarysowania gwarantuje trwałość garnka

Miedziana powłoka zewnętrzna: pomaga utrzymać ciepło, zachowując temperaturę i świeżość ryżu 2. Ochronna warstwa z żywicy: chroni stop, dzięki czemu garnek jest twardszy i trwalszy 3. Bardzo gruby stop: równomiernie rozprowadza ciepło, aby każde ziarnko ryżu było doskonale gotowane i miało pożądaną konsystencję 4. Złota podstawa: rozprowadza ciepło w całym garnku podczas gotowania, dzięki czemu ryż jest puszysty i smaczniejszy 5. Bardzo sztywna kryształowa powłoka: zapobiegająca przywieraniu i odporna na zarysowania powłoka ułatwia czyszczenie i zwiększa trwałość