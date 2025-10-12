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Wszystkie serie

  • Doskonały ryż dla całej rodziny
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  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
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  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny
  • Doskonały ryż dla całej rodziny

Produkcja zakończona

Daily CollectionGarnek do gotowania ryżu

HD3119/32

Doskonały ryż dla całej rodziny
Nieprzywierający i odporny na zarysowania 5-warstwowy złoty garnek wewnętrzny firmy Philips utrzymuje ciepło i rozprowadza je równomiernie, zapewniając dobry smak oraz gorący, puszysty ryż nawet do 48 godzin.
Poznaj wszystkie korzyści

Trwały, 5-warstwowy garnek

Doskonały ryż dla całej rodziny

  • Złoty garnek z dużym uchwytem

  • Inteligentne podgrzewanie 3D

  • 48 godzin utrzymywania ciepła

  • Duża pojemność 2 l

Zaawansowana powłoka odporna na zarysowania gwarantuje trwałość garnka

Zaawansowana powłoka odporna na zarysowania gwarantuje trwałość garnka

Miedziana powłoka zewnętrzna: pomaga utrzymać ciepło, zachowując temperaturę i świeżość ryżu 2. Ochronna warstwa z żywicy: chroni stop, dzięki czemu garnek jest twardszy i trwalszy 3. Bardzo gruby stop: równomiernie rozprowadza ciepło, aby każde ziarnko ryżu było doskonale gotowane i miało pożądaną konsystencję 4. Złota podstawa: rozprowadza ciepło w całym garnku podczas gotowania, dzięki czemu ryż jest puszysty i smaczniejszy 5. Bardzo sztywna kryształowa powłoka: zapobiegająca przywieraniu i odporna na zarysowania powłoka ułatwia czyszczenie i zwiększa trwałość

Błyszcząca, zapobiegająca przywieraniu powłoka Whitford ułatwia mycie

Błyszcząca, zapobiegająca przywieraniu powłoka Whitford ułatwia mycie

Zewnętrzna warstwa z miedzią zapewnia równomierne gotowanie

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie