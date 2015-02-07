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Produkcja zakończona
1,7 l, 2400 W
wskaźnik 1 filiżanki
Biało-lawendowy
Zdejmowana pokrywka
Pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz, dzięki czemu zużywa o 66% mniej prądu i wody, pomagając chronić środowisko naturalne.
Zdejmowana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.
Wykonany ze stali szlachetnej, ukryty element grzejny czajnika firmy Philips zapewnia szybkie gotowanie i jest łatwy w czyszczeniu.
Nagrody
4.4
z 5
24
Opinie
83%
poleca ten produkt
Maadzia
07/02/2015
Polska
Najlepszy na świecie
to najlepszy czajniek jaki miałam , uzytkuje go już od 3 lat i wczoraj moje kochane dziecko przyblkowało go, że nie mógł odskoczyć i wyłączyć się, wygotowała się cała woda , nagrzał się i wyłączył, zadziałały zabezpieczenia. Już myślałam że czeka mnie wydatek , ale dzisiaj działa!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/40 Czajnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/40 Czajnik
MalgorzataB
11/08/2014
Polska
Gorąco polecam
Czajnik ten służy mi już nawet nie pamiętam od kiedy. Już samo to że jest on taki wiekowy świadczy że jestem z niego zadowolona. Jest bezawaryjny, woda w nim bardzo szybko zagotowuje się. Teraz już po tak długim czasie zebrał się kamień przy szybce z pomiarem wody, a od kamienianie powoduje lekkie przeciekanie. Ale jak dla mnie jest super i niestety żal będzie się z nim rozstawać. Bo jest on nie wielki i bardzo poręczny i mimo iż mam juz nowy to ten chcę mieć jak najdłużej
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/40 Czajnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/40 Czajnik
UlaS
14/07/2014
Polska
Dobry
Jest to najlepszy czajnik jaki do tej pory miałam. Już ma kilka lat a nigdy się nie zepsuł, idealnie grzeje, ma funkcję trzymania ciepła co jest bardzo pomocne w kuchni. Nawet został zrzucony z blatu przez moje koty i nic mu się nie stało. Niezniszczalny, idealny tylko coraz trudniej dostępny, bo większość znajomych już go wykupiło. :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/20 Czajnik
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/20 Czajnik