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Produkcja zakończona

Viva CollectionCzajnik

HD4677/40

4.4
| (24) Opinie | 83% poleca ten produkt

1 Nagroda

Gotuj to, co chcesz
Wskaźnik jednej filiżanki to wyjątkowa funkcja stylowego czajnika elektrycznego HD4677/40 firmy Philips, która pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz. Dzięki temu można bez trudu zaoszczędzić do 66% energii i ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.
Poznaj wszystkie korzyści

Ten czajnik pozwala zaoszczędzić nawet 66% energii

Gotuj to, co chcesz

  • 1,7 l, 2400 W

  • wskaźnik 1 filiżanki

  • Biało-lawendowy

  • Zdejmowana pokrywka

Wskaźnik jednej filiżanki pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz

Wskaźnik jednej filiżanki pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz

Pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz, dzięki czemu zużywa o 66% mniej prądu i wody, pomagając chronić środowisko naturalne.

Zdejmowana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

Zdejmowana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie

Zdejmowana pokrywka z dużym otworem umożliwia łatwe napełnianie i czyszczenie urządzenia, bez kontaktu z gorącą parą.

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie

Wykonany ze stali szlachetnej, ukryty element grzejny czajnika firmy Philips zapewnia szybkie gotowanie i jest łatwy w czyszczeniu.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Award image VRS_AWARD-1679523

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

24

Opinie

83%

poleca ten produkt

3

07/02/2015

Polska

Polska

Najlepszy na świecie

to najlepszy czajniek jaki miałam , uzytkuje go już od 3 lat i wczoraj moje kochane dziecko przyblkowało go, że nie mógł odskoczyć i wyłączyć się, wygotowała się cała woda , nagrzał się i wyłączył, zadziałały zabezpieczenia. Już myślałam że czeka mnie wydatek , ale dzisiaj działa!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/40 Czajnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/40 Czajnik

11/08/2014

Polska

Polska

Gorąco polecam

Czajnik ten służy mi już nawet nie pamiętam od kiedy. Już samo to że jest on taki wiekowy świadczy że jestem z niego zadowolona. Jest bezawaryjny, woda w nim bardzo szybko zagotowuje się. Teraz już po tak długim czasie zebrał się kamień przy szybce z pomiarem wody, a od kamienianie powoduje lekkie przeciekanie. Ale jak dla mnie jest super i niestety żal będzie się z nim rozstawać. Bo jest on nie wielki i bardzo poręczny i mimo iż mam juz nowy to ten chcę mieć jak najdłużej

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/40 Czajnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/40 Czajnik

14/07/2014

Polska

Polska

Dobry

Jest to najlepszy czajnik jaki do tej pory miałam. Już ma kilka lat a nigdy się nie zepsuł, idealnie grzeje, ma funkcję trzymania ciepła co jest bardzo pomocne w kuchni. Nawet został zrzucony z blatu przez moje koty i nic mu się nie stało. Niezniszczalny, idealny tylko coraz trudniej dostępny, bo większość znajomych już go wykupiło. :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/20 Czajnik

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Viva Collection HD4677/20 Czajnik

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie