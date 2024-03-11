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Viva Collection Czajnik

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Viva CollectionCzajnik

HD4677/40

Viva Collection Czajnik

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

User Manual Philips Viva Collection Kettle

  • PDF plik, 776.9 kB
  • 11 March 2024

Wskaźnik jednej filiżanki to wyjątkowa funkcja stylowego czajnika elektrycznego HD4677/40 firmy Philips, która pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz. Dzięki temu można bez trudu zaoszczędzić do 66% energii i ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

  • PDF plik
  • 21 January 2025

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