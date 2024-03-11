Wskaźnik jednej filiżanki to wyjątkowa funkcja stylowego czajnika elektrycznego HD4677/40 firmy Philips, która pozwala ugotować tylko tyle wody, ile potrzebujesz. Dzięki temu można bez trudu zaoszczędzić do 66% energii i ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.