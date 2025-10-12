Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej

Od kuchni do stołu, gotuj po swojemu z płytą indukcyjną Philips serii 3000. Z 8 poziomami mocy do 2000 W i 4 wygodnymi programami, zapewnia łatwe i niezawodne gotowanie w każdej kuchni.