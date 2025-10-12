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HD5830/90
Wydajna moc z poziomami grzania do 2000 W
Szybka konfiguracja. Proste gotowanie. Łatwe czyszczenie.
Gotuj po swojemu: 4 programy, od zup po smażenie w bardzo wysokiej temperaturze
Bezpieczniejsza kuchnia z automatycznym wyłączaniem i blokadą rodzicielską
Wystarczy podłączyć płytę indukcyjną do gniazdka i można zacząć gotować!
Dostosuj codzienne gotowanie do swoich potrzeb dzięki 8 regulowanym poziomom mocy i temperatury. Od powolnego gotowania na małym ogniu po szybkie doprowadzanie do wrzenia - ciesz się precyzyjną kontrolą dla smacznych i pożywnych posiłków.
Szybko rozpocznij gotowanie i wybierz jeden z 4 zaprogramowanych programów: Gotowanie, Smażenie w bardzo wysokiej temperaturze, Zupa i Niskie grzanie.
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