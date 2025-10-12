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  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
  • Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej

Płyta indukcyjna serii 3000Płyta indukcyjna Philips serii 3000

HD5830/90

Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej
Od kuchni do stołu, gotuj po swojemu z płytą indukcyjną Philips serii 3000. Z 8 poziomami mocy do 2000 W i 4 wygodnymi programami, zapewnia łatwe i niezawodne gotowanie w każdej kuchni.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwe gotowanie, solidna wydajność, w każdej kuchni

Oszczędzaj miejsce, gotuj w każdej przestrzeni kuchennej

  • Wydajna moc z poziomami grzania do 2000 W

  • Szybka konfiguracja. Proste gotowanie. Łatwe czyszczenie.

  • Gotuj po swojemu: 4 programy, od zup po smażenie w bardzo wysokiej temperaturze

  • Bezpieczniejsza kuchnia z automatycznym wyłączaniem i blokadą rodzicielską

Natychmiastowa instalacja

Natychmiastowa instalacja

Wystarczy podłączyć płytę indukcyjną do gniazdka i można zacząć gotować!

Precyzyjna kontrola z 8 poziomami grzania

Precyzyjna kontrola z 8 poziomami grzania

Dostosuj codzienne gotowanie do swoich potrzeb dzięki 8 regulowanym poziomom mocy i temperatury. Od powolnego gotowania na małym ogniu po szybkie doprowadzanie do wrzenia - ciesz się precyzyjną kontrolą dla smacznych i pożywnych posiłków.

4 intuicyjne programy gotowania do codziennych posiłków.

4 intuicyjne programy gotowania do codziennych posiłków.

Szybko rozpocznij gotowanie i wybierz jeden z 4 zaprogramowanych programów: Gotowanie, Smażenie w bardzo wysokiej temperaturze, Zupa i Niskie grzanie.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie