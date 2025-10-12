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Wszystkie serie

  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
  • Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania

Płyta indukcyjna z serii 5000Płyta indukcyjna Philips z serii 5000

HD5850/90

Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania

Ultracienka konstrukcja do przygotowywania wszystkich Twoich ulubionych potraw w eleganckim stylu. Od gotowania na blacie po delektowanie się gorącymi potrawami i fondue przy stole, płyta indukcyjna Philips z serii 5000 oferuje 10 poziomów mocy do 2000 W i 8 zaprogramowanych ustawień do wszechstronnego gotowania.

Poznaj wszystkie korzyści

Pięknie zaprojektowana, stworzona do działania

Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania

  • Wydajna praca z poziomami mocy do 2000 W

  • Szybka konfiguracja. Proste gotowanie. Łatwe czyszczenie.

  • Wszechstronne gotowanie: 8 ustawień, od gotowania na wolnym ogniu po przyrumienianie

  • Bezpieczniejsza kuchnia dzięki automatycznemu wyłączaniu i blokadzie rodzicielskiej

Elegancki ultra-smukły design

Elegancki ultra-smukły design

Gotuj po swojemu z niezawodną wydajnością, w eleganckim, ultra-smukłym designie o grubości zaledwie 41 mm

Natychmiastowa instalacja

Natychmiastowa instalacja

Wystarczy podłączyć płytę indukcyjną i można zacząć gotowanie!

Precyzyjna kontrola od gotowania na wolnym ogniu po przyrumienianie z 10 poziomami mocy

Precyzyjna kontrola od gotowania na wolnym ogniu po przyrumienianie z 10 poziomami mocy

Wyjątkowa wszechstronność dzięki 10 poziomom grzania - idealne do wszystkiego, od delikatnego podgrzewania po intensywne przyrumienianie.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie