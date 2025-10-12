Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania

Ultracienka konstrukcja do przygotowywania wszystkich Twoich ulubionych potraw w eleganckim stylu. Od gotowania na blacie po delektowanie się gorącymi potrawami i fondue przy stole, płyta indukcyjna Philips z serii 5000 oferuje 10 poziomów mocy do 2000 W i 8 zaprogramowanych ustawień do wszechstronnego gotowania.