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HD5850/90
Ultrasmukła do stylowego i wydajnego gotowania
Ultracienka konstrukcja do przygotowywania wszystkich Twoich ulubionych potraw w eleganckim stylu. Od gotowania na blacie po delektowanie się gorącymi potrawami i fondue przy stole, płyta indukcyjna Philips z serii 5000 oferuje 10 poziomów mocy do 2000 W i 8 zaprogramowanych ustawień do wszechstronnego gotowania.
Wydajna praca z poziomami mocy do 2000 W
Szybka konfiguracja. Proste gotowanie. Łatwe czyszczenie.
Wszechstronne gotowanie: 8 ustawień, od gotowania na wolnym ogniu po przyrumienianie
Bezpieczniejsza kuchnia dzięki automatycznemu wyłączaniu i blokadzie rodzicielskiej
Gotuj po swojemu z niezawodną wydajnością, w eleganckim, ultra-smukłym designie o grubości zaledwie 41 mm
Wystarczy podłączyć płytę indukcyjną i można zacząć gotowanie!
Wyjątkowa wszechstronność dzięki 10 poziomom grzania - idealne do wszystkiego, od delikatnego podgrzewania po intensywne przyrumienianie.
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