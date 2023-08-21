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Technologia Rapid Air
800 g, 4,1 l
Connected
Biały
Wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce. Kosz QuickClean jest pokryty powłoką zapobiegającą przywieraniu. Zamknięty kosz urządzenia Airfryer oznacza również, że Twój dom będzie wolny od zapachów towarzyszących tradycyjnemu smażeniu.
Pojemność 4,1 l kompaktowego urządzenia Philips Connected Airfryer serii 5000 jest wystarczająca, aby przygotować różnorodne potrawy.
Wystarczy wybrać jedno z siedmiu ustawień do przygotowania mrożonych przekąsek, kurczaka, ryb, mięsa, grillowanych warzyw i muffinek i dotknąć przycisku.
4.8
z 5
14
Opinie
100%
poleca ten produkt
lukasb5
21/08/2023
Česká republika
Część promocji
Philips - Airfryer HD9255/30 L
Máme to necelý měsíc a naprostá spokojenost využíváme to skoro denně a ještě ta možnost to ovládat přes mobilní aplikaci takže to přidalo další body takže 10/10
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
dominikad7
17/08/2023
Česká republika
Część promocji
Nejlepší kuchyňský spotřebič
Fritéza se stala mým každodenním pomocníkem, který mi usnadňuje a urychluje přípravu chutných a zdravých jídel. Dá se v ní připravit cokoli a u nás doma nám úplně nám nahradila mikrovlnku, troubu a z části i sporák. Friteza připraví chutné domácí hranolky bez přidání tuku, křupavé křidélka, ale dokáže upéct i koláč či ohřeje pizzu tak, že chutná jako čerstvě vyjmuta z pece. Fakt používám každý den a je to pomocník, který v kuchyni nezapadne prachem, jak to občas u kuchyňských spotřebičů bývá. Líbí se mi propojení s aplikací NutriU, ve které jsou recepty určeny přímo pro tento typ fritezy a také že aplikace umožňuje sledovat zbývající čas vaření. Propojení s aplikaci je jednoduché a rychlé. Fritéza není velká a proto je ideální pro 2 až 3 člennou rodinu. Čištění je rychlé a dokonce lze vyjímatelné části mýt v myčce. Minimalistický design se také povedl a proto se hodí do každé kuchyně. Doporučuji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
natalieh
15/08/2023
Česká republika
Część promocji
Skvělý pomocník do domácnosti!
S touto horkovzdušnou fritézou jsem nad míru spokojená! Prostřednictvím Wi-Fi je možno jej propojit s mobilním telefonem a aplikací, kde najdete spoustu užitečných receptů. Jídlo z fritézy je rychle a velmi jednoduše hotové a velmi dobré, šetří to spoustu času. Nemyslela jsem si, že bych horkovzdušnou fritézu tolik potřebovala, ale teď je u nás zapnutá skoro každý den.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected
Liczba przepisów może się różnić w zależności od kraju
W porównaniu z zawartością tłuszczu w kurczaku i mięsie wieprzowym przygotowanym w zwykłej frytownicy i woku
W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy Philips
Koszt energii pozwalającej ugotować 1 pierś z kurczaka (Airfryer: 160°C, bez wstępnego nagrzewania) lub fileta z łososia (ust. urz. Airfryer: 200°C, bez wst. nagrz.) porównano z zast. piekarnika klasy A. Śr. wart. proc. obliczono po pomiarach w wewn. lab. na produktach HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Wyniki mogą się różnić zależnie od produktu.