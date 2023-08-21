ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Połączony z aplikacją HomeID.
  • Połączony z aplikacją HomeID.
  • Połączony z aplikacją HomeID.
  • Połączony z aplikacją HomeID.
  • Połączony z aplikacją HomeID.
  • Połączony z aplikacją HomeID.
  • Połączony z aplikacją HomeID.
  • Połączony z aplikacją HomeID.

Philips Ovi MiniAirfryer seria 5000

HD9255/30

4.8
| (14) Opinie | 100% poleca ten produkt
Połączony z aplikacją HomeID.
Air Fryer Philips Ovi Mini serii 5000 pozwala na zdalne smażenie, pieczenie, grillowanie i nie tylko. Frytkownica beztłuszczowa Philips sprawia, że gotowanie zdrowych i pysznych jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek!
Poznaj wszystkie korzyści
Produkty kompatybilne
Essential XL / Compact

Essential XL / Compact
Pokrywka przycisku zwalniającego koszyk

CP1630/01

Essential Compact

Essential Compact
Kosz Quick Clean

CP1358/01

Połączony z aplikacją HomeID.

  • Technologia Rapid Air

  • 800 g, 4,1 l

  • Connected

  • Biały

Kosz QuickClean z odłączanymi elementami, które można myć w zmywarce

Kosz QuickClean z odłączanymi elementami, które można myć w zmywarce

Wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce. Kosz QuickClean jest pokryty powłoką zapobiegającą przywieraniu. Zamknięty kosz urządzenia Airfryer oznacza również, że Twój dom będzie wolny od zapachów towarzyszących tradycyjnemu smażeniu.

Pojemność 4,1 litra —do czterech porcji za jednym przygotowaniem

Pojemność 4,1 litra —do czterech porcji za jednym przygotowaniem

Pojemność 4,1 l kompaktowego urządzenia Philips Connected Airfryer serii 5000 jest wystarczająca, aby przygotować różnorodne potrawy.

Ekran dotykowy z siedmioma łatwymi do wybrania ustawieniami

Ekran dotykowy z siedmioma łatwymi do wybrania ustawieniami

Wystarczy wybrać jedno z siedmiu ustawień do przygotowania mrożonych przekąsek, kurczaka, ryb, mięsa, grillowanych warzyw i muffinek i dotknąć przycisku.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

14

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

21/08/2023

Česká republika

Česká republika

Philips - Airfryer HD9255/30 L

Máme to necelý měsíc a naprostá spokojenost využíváme to skoro denně a ještě ta možnost to ovládat přes mobilní aplikaci takže to přidalo další body takže 10/10

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

17/08/2023

Česká republika

Česká republika

Nejlepší kuchyňský spotřebič

Fritéza se stala mým každodenním pomocníkem, který mi usnadňuje a urychluje přípravu chutných a zdravých jídel. Dá se v ní připravit cokoli a u nás doma nám úplně nám nahradila mikrovlnku, troubu a z části i sporák. Friteza připraví chutné domácí hranolky bez přidání tuku, křupavé křidélka, ale dokáže upéct i koláč či ohřeje pizzu tak, že chutná jako čerstvě vyjmuta z pece. Fakt používám každý den a je to pomocník, který v kuchyni nezapadne prachem, jak to občas u kuchyňských spotřebičů bývá. Líbí se mi propojení s aplikací NutriU, ve které jsou recepty určeny přímo pro tento typ fritezy a také že aplikace umožňuje sledovat zbývající čas vaření. Propojení s aplikaci je jednoduché a rychlé. Fritéza není velká a proto je ideální pro 2 až 3 člennou rodinu. Čištění je rychlé a dokonce lze vyjímatelné části mýt v myčce. Minimalistický design se také povedl a proto se hodí do každé kuchyně. Doporučuji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

15/08/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti!

S touto horkovzdušnou fritézou jsem nad míru spokojená! Prostřednictvím Wi-Fi je možno jej propojit s mobilním telefonem a aplikací, kde najdete spoustu užitečných receptů. Jídlo z fritézy je rychle a velmi jednoduše hotové a velmi dobré, šetří to spoustu času. Nemyslela jsem si, že bych horkovzdušnou fritézu tolik potřebovala, ale teď je u nás zapnutá skoro každý den.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Horkovzdušná fritéza Airfryer HD9255/30 Airfryer 5000 series Connected

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. Liczba przepisów może się różnić w zależności od kraju

  2. W porównaniu z zawartością tłuszczu w kurczaku i mięsie wieprzowym przygotowanym w zwykłej frytownicy i woku

  3. W porównaniu ze świeżymi frytkami przygotowanymi w zwykłej frytownicy Philips

  4. Koszt energii pozwalającej ugotować 1 pierś z kurczaka (Airfryer: 160°C, bez wstępnego nagrzewania) lub fileta z łososia (ust. urz. Airfryer: 200°C, bez wst. nagrz.) porównano z zast. piekarnika klasy A. Śr. wart. proc. obliczono po pomiarach w wewn. lab. na produktach HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Wyniki mogą się różnić zależnie od produktu.