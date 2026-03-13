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Philips Ovi Mini Airfryer seria 5000
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HD9255/30
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Important Information Manual HD9255 HD9280
User Manual Airfryer HD9255 UM4
Wszystko (16)
Czy z urządzeniem kuchennym Philips może połączyć się więcej niż jedna osoba?
Czy muszę zdjąć gumową zatyczkę z patelni urządzenia Philips Airfryer?
Jak korzystać z ustawień zaprogramowanych w urządzeniu Philips Airfryer?
Z urządzenia Philips Airfryer wydobywa się zapach plastiku
Gdzie znajduje się numer modelu i numer seryjny urządzenia Philips Airfryer?
Dodatek do Airfryer 3,2 i 4,2 lZestaw do grilla
Akcesorium do urządzenia AirfryerZestaw akcesoriów do pieczenia L
Essential CompactKosz Quick Clean
Essential CompactPatelnia
Essential CompactPatelnia do urządzenia Airfryer
Essential CompactGumowa zatyczka
Moje urządzenie kuchenne Philips nie może znaleźć domowej sieci WiFi
Nie mogę sterować urządzeniem kuchennym Philips za pomocą aplikacji HomeID
Jak zresetować urządzenie kuchenne Philips i usunąć wszystkie informacje
Wskaźnik wyłącznika urządzenia Philips Airfryer nie wyłącza się
Nie mogę połączyć urządzenia kuchennego Philips z aplikacją NutriU
Jak odłączyć kosz urządzenia Airfryer od patelni?
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