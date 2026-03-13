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Philips Ovi Mini Airfryer seria 5000

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Philips Ovi MiniAirfryer seria 5000

HD9255/30

Philips Ovi Mini Airfryer seria 5000

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Instrukcje oraz dokumentacja

Important Information Manual HD9255 HD9280

  • PDF plik, 1.7 MB
  • 13 March 2026

User Manual Airfryer HD9255 UM4

  • PDF plik, 19.1 MB
  • 13 March 2026

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