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  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka
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  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka
  • Gorące napoje w mgnieniu oka

Seria 3000Czajnik plastikowy

HD9318/01

4.7
| (100) Opinie | 93% poleca ten produkt
Gorące napoje w mgnieniu oka
Nowy plastikowy czajnik firmy Philips o pojemności 1,7 l z automatycznie otwieraną pokrywką i wskaźnikiem umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie ulubionego gorącego napoju.
Poznaj wszystkie korzyści

Pojemność 1,7 l wystarczy na zagotowanie wody dla całej rodziny

Gorące napoje w mgnieniu oka

  • 1,7 l

  • Pokrywka z mechanizmem sprężynowym

  • Wskaźnik świetlny

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie

Płaski element grzejny umożliwia szybkie gotowanie

Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie.

Wieloelementowy system bezpiecz. chroniący przed włączeniem pustego czajnika

Wieloelementowy system bezpiecz. chroniący przed włączeniem pustego czajnika

Wieloelementowy system bezpieczeństwa zabezpiecza przed włączeniem pustego czajnika. Wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody.

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Zapalony wskaźnik informuje, że czajnik jest włączony

Elegancki wskaźnik świetlny wbudowany w wyłącznik zapala się gdy czajnik jest włączony.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

100

Opinie

93%

poleca ten produkt

11/05/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dobry sprzęt w świetnej cenie

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Używam kilka tygodni. Najlepsza rzecz w tym czajniku to otwierana na przycisk pokrywka. Poza tym gotuje szybko i cena jest bardzo konkurencyjna. Zużywa dużo prądu. Ogólnie polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 HD9318/20 Czajnik — 1,7 litra, duży, czarny

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 HD9318/20 Czajnik — 1,7 litra, duży, czarny

28/02/2025

Polska

Polska

Polecam!

Duza pojemność czajnika idealna dla większej rodziny lub gdy przyjdą goście. Ładny design. Smak wody poprawił się dzięki gotowaniu w czajniku

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Czajnik Philips z serii 3000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Czajnik Philips z serii 3000

28/02/2025

Polska

Polska

Czajnik

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Fajny design. Pieknie prezentuje się na blacie w kuchni. Spora pojemność więc za 1 razem można zrobić sporo kawy i herbaty. Smak wody dużo poprawił się dzięki gotowowaniu jej w tym czajniku, bo posiada wyjmowany filtr

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Czajnik Philips z serii 3000

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Czajnik Philips z serii 3000

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie