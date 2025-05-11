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Raty 3x0% z Klarna
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1,7 l
Pokrywka z mechanizmem sprężynowym
Wskaźnik świetlny
Ukryty element grzejny ze stali szlachetnej umożliwia szybkie gotowanie i łatwe czyszczenie.
Wieloelementowy system bezpieczeństwa zabezpiecza przed włączeniem pustego czajnika. Wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody.
Elegancki wskaźnik świetlny wbudowany w wyłącznik zapala się gdy czajnik jest włączony.
4.7
z 5
100
Opinie
93%
poleca ten produkt
Mateusz Ziąbek
11/05/2025
Polska
Zweryfikowany kupujący
Dobry sprzęt w świetnej cenie
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Używam kilka tygodni. Najlepsza rzecz w tym czajniku to otwierana na przycisk pokrywka. Poza tym gotuje szybko i cena jest bardzo konkurencyjna. Zużywa dużo prądu. Ogólnie polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 HD9318/20 Czajnik — 1,7 litra, duży, czarny
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 3000 HD9318/20 Czajnik — 1,7 litra, duży, czarny
Mama_gabrysi_i_zuzi m
28/02/2025
Polska
Polecam!
Duza pojemność czajnika idealna dla większej rodziny lub gdy przyjdą goście. Ładny design. Smak wody poprawił się dzięki gotowaniu w czajniku
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Czajnik Philips z serii 3000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Czajnik Philips z serii 3000
Mama S
28/02/2025
Polska
Czajnik
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Fajny design. Pieknie prezentuje się na blacie w kuchni. Spora pojemność więc za 1 razem można zrobić sporo kawy i herbaty. Smak wody dużo poprawił się dzięki gotowowaniu jej w tym czajniku, bo posiada wyjmowany filtr
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Czajnik Philips z serii 3000
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Czajnik Philips z serii 3000