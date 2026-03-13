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Seria 3000 Czajnik plastikowy
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HD9318/01
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D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2
Nowy plastikowy czajnik firmy Philips o pojemności 1,7 l z automatycznie otwieraną pokrywką i wskaźnikiem umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie ulubionego gorącego napoju.
ZESPÓŁ FILTRA, BIAŁY
Czajnik Philips nie włącza się
W czajniku firmy Philips pojawiły się małe plamki
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