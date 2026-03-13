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Seria 3000 Czajnik plastikowy

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Seria 3000Czajnik plastikowy

HD9318/01

Seria 3000 Czajnik plastikowy

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Instrukcje oraz dokumentacja

D000880739 DFU HD9318 EU9 online_V2

  • PDF plik, 2.6 MB
  • 13 March 2026

Nowy plastikowy czajnik firmy Philips o pojemności 1,7 l z automatycznie otwieraną pokrywką i wskaźnikiem umożliwia łatwe i szybkie przygotowanie ulubionego gorącego napoju.

  • PDF plik
  • 21 May 2026

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