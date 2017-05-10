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Produkcja zakończona
150 W
Udowodniono, że ciepło podczerwieni skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło zwiększa również elastyczność tkanki, co pozwala zmniejszyć sztywność stawów i poprawia ich ruchliwość.
Lampę podczerwieni można z łatwością odchylić maksymalnie o 40°.
Dzięki prostemu w obsłudze wyłącznikowi z tyłu lampy podczerwieni nie trzeba odłączać urządzenia od sieci elektrycznej po każdym naświetlaniu.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
BetiG
10/05/2017
Polska
Zdecydowanie polecam!!!
Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil
milye
05/06/2021
Česká republika
Funguje skvěle :)
Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.
Zalety
jednoduchost ovládání a funkce
Wady
žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP3616 Infračervená lampa InfraPhil
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP3616 Infračervená lampa InfraPhil