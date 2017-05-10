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  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni
  • Łagodzi bóle mięśni

Produkcja zakończona

Lampa podczerwieni InfraPhil

HP3616

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Łagodzi bóle mięśni
Skoncentrowane, głęboko wnikające ciepło lampy podczerwieni
Poznaj wszystkie korzyści

Skoncentrowane, głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Łagodzi bóle mięśni

  • 150 W

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Udowodniono, że ciepło podczerwieni skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło zwiększa również elastyczność tkanki, co pozwala zmniejszyć sztywność stawów i poprawia ich ruchliwość.

Regulowany kąt ustawienia

Regulowany kąt ustawienia

Lampę podczerwieni można z łatwością odchylić maksymalnie o 40°.

Wyłącznik

Wyłącznik

Dzięki prostemu w obsłudze wyłącznikowi z tyłu lampy podczerwieni nie trzeba odłączać urządzenia od sieci elektrycznej po każdym naświetlaniu.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

10/05/2017

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam!!!

Lampa ma rewelacyjne właściwości. Testowana wielokrotnie przez całą Rodzinkę. Usuwa ból pleców, wysusza katar, poprawia kondycję skóry tam gdzie kremy nawilżające nie pomagają i wiele innych... Żałuję, że trafiła do mnie dopiero teraz. POLECAM!!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP3616 Lampa podczerwieni InfraPhil

05/06/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje skvěle :)

Lampu mám už delší dobu a když ji potřebuji, vždy skvěle pomůže od bolesti zad nebo při nachlazení. Má jednouché intuitivní ovládání, které mi vyhovuje. Lehká a skladná, vždy připravená k použití. Prostě jedním slovem perfektní. Moc doporučuji všem zájemcům o tento typ zboží.

Zalety

jednoduchost ovládání a funkce

Wady

žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP3616 Infračervená lampa InfraPhil

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie