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Wszystkie serie

  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu

Produkcja zakończona

Lampa podczerwieni InfraCare

HP3631

Skuteczne łagodzenie bólu
Lampa InfraCare o mocy 300 W firmy Philips skutecznie łagodzi bóle mięśni i stawów. Korzystanie z niej jest niezwykle przyjemne. Ciepło podczerwieni wnika głęboko w skórę i poprawia krążenie krwi, zapewniając kojące działanie na powierzchni 40 x 30 cm.
Poznaj wszystkie korzyści

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Skuteczne łagodzenie bólu

  • 300 W

  • Powierzchnia naświetlania

  • Zegar cyfrowy

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Udowodniono, że ciepło podczerwieni skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło zwiększa również elastyczność tkanki, co pozwala zmniejszyć sztywność stawów i poprawia ich ruchliwość.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie