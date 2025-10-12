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  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu
  • Skuteczne łagodzenie bólu

Produkcja zakończona

Lampa podczerwieni InfraCare

HP3641

Skuteczne łagodzenie bólu
Lampa InfraCare firmy Philips skutecznie łagodzi bóle mięśni i stawów. Przyjemne ciepło emitowane przez tę lampę o mocy 650 W wnika głęboko w skórę i poprawia krążenie krwi, zapewniając kojące działanie na powierzchni 60 x 40 cm.
Poznaj wszystkie korzyści

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Skuteczne łagodzenie bólu

  • 650 W

  • Naświetlanie połowy ciała

  • Wysokość: 63,5 cm

Halogenowa lampa podczerwieni o mocy 650 W

Halogenowa lampa podczerwieni o mocy 650 W

Lampa InfraCare HP 3643 firmy Philips została stworzona, aby skutecznie łagodzić ból w miejscach o powierzchni 60 x 40 cm, takich jak plecy, barki, szyja lub udo. W InfraCare zastosowano innowacyjną technologię halogenowych lamp podczerwieni. Specjalna optyka, filtr i wydajna lampa halogenowa o mocy 650 W zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić naświetlanie połowy ciała (60 x 40 cm) dużo przyjemniejszym ciepłem, rozkładając je bardziej równomiernie na powierzchni naświetlanego miejsca.

Regulowany kąt ustawienia z możliwością obrotu

Regulowany kąt ustawienia z możliwością obrotu

Lampa InfraCare HP 3643 jest przeznaczona do naświetlania połowy ciała w różnych pozycjach (np. leżąc na łóżku lub kanapie). Oprócz regulacji wysokości, górną część urządzenia można także ustawić w pozycji pionowej lub poziomej (90° w lewo/prawo) oraz odchylić w górę lub w dół o 45°, tak aby zapewnić optymalne naświetlanie odpowiedniej części ciała.

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Głęboko wnikające ciepło podczerwieni

Udowodniono, że ciepło podczerwieni skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło zwiększa również elastyczność tkanki, co pozwala zmniejszyć sztywność stawów i poprawia ich ruchliwość.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie