Regulowany kąt ustawienia z możliwością obrotu

Lampa InfraCare HP 3643 jest przeznaczona do naświetlania połowy ciała w różnych pozycjach (np. leżąc na łóżku lub kanapie). Oprócz regulacji wysokości, górną część urządzenia można także ustawić w pozycji pionowej lub poziomej (90° w lewo/prawo) oraz odchylić w górę lub w dół o 45°, tak aby zapewnić optymalne naświetlanie odpowiedniej części ciała.