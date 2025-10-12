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Produkcja zakończona
HP3641
650 W
Naświetlanie połowy ciała
Wysokość: 63,5 cm
Lampa InfraCare HP 3643 firmy Philips została stworzona, aby skutecznie łagodzić ból w miejscach o powierzchni 60 x 40 cm, takich jak plecy, barki, szyja lub udo. W InfraCare zastosowano innowacyjną technologię halogenowych lamp podczerwieni. Specjalna optyka, filtr i wydajna lampa halogenowa o mocy 650 W zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić naświetlanie połowy ciała (60 x 40 cm) dużo przyjemniejszym ciepłem, rozkładając je bardziej równomiernie na powierzchni naświetlanego miejsca.
Lampa InfraCare HP 3643 jest przeznaczona do naświetlania połowy ciała w różnych pozycjach (np. leżąc na łóżku lub kanapie). Oprócz regulacji wysokości, górną część urządzenia można także ustawić w pozycji pionowej lub poziomej (90° w lewo/prawo) oraz odchylić w górę lub w dół o 45°, tak aby zapewnić optymalne naświetlanie odpowiedniej części ciała.
Udowodniono, że ciepło podczerwieni skutecznie łagodzi bóle mięśni oraz bóle związane ze sztywnymi stawami. Przyjemne ciepło światła podczerwieni wnika głęboko w skórę, poprawia krążenie krwi i rozgrzewa mięśnie, co powoduje ich rozluźnienie. Ciepło zwiększa również elastyczność tkanki, co pozwala zmniejszyć sztywność stawów i poprawia ich ruchliwość.
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