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Produkcja zakończona

Suszarko-lokówka

HP4674/00

4.8

| (12) Opinie | 100% poleca ten produkt

Codziennie fryzura jakiej pragniesz - lśniące, gładkie włosy

Przygotuj się na gładkie i lśniące włosy każdego dnia. Lokówka SalonAirstylist Ion 1000 W łączy w sobie technologię jonową, cztery nasadki do stylizacji oraz moc profesjonalnych urządzeń, co umożliwia skuteczne prostowanie włosów.

Poznaj wszystkie korzyści

Lokówka Salon Airstylist Ion

Codziennie fryzura jakiej pragniesz - lśniące, gładkie włosy

  • 1000 W

  • Ceramiczne

  • 4 nasadki

Moc 1000 W pozwala uzyskać efekty jak z salonu

Moc 1000 W pozwala uzyskać efekty jak z salonu

Suszarko-lokówka jest wyposażona w grzałkę o mocy 1000 W, która generuje optymalny strumień powietrza i łagodną moc suszenia.

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się włosów, pielęgnują je i wygładzają łuski włosów, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.

Szczotka z wysuwanymi ząbkami zapewnia łatwe podkręcanie włosów

Szczotka z wysuwanymi ząbkami zapewnia łatwe podkręcanie włosów

Ta prosta w obsłudze suszarko-lokówka łączy w sobie szczotkę do modelowania i lokówkę. Ząbki wsuwają się do wnętrza szczotki po naciśnięciu jednego przycisku, można więc z łatwością wysunąć lokówkę z włosów. Rezultat to piękne, sprężyste loki.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

12

Opinie

100%

poleca ten produkt

2
1

08/07/2019

Polska

Polska

rewelacyjna dla włosów

Jakiś czas temu miałam tą suszarkę. Włosy były jak z reklamy Welli, perfekcyjne. Jedyną wadą tej suszarki był u mnie topiący się plastik. Być może było to efektem tego, że mam dużo włosów i długo szuszyłam, nie wiem. Ale włosy po niej były rewelacyjne. W żadnym salonie fryzjerskim nie zrobili mi takiego efektu lejącej się tafli włosów, jak ja sama używając tylko tej suszarki, zwykłego szamponu i odżywki. Polecam dla efektu WOW :).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler

10/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt.

Estetyczny, funkcjonalny , niezawodny produkt. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler

02/12/2013

Polska

Polska

Doskonała lokówko-suszarka, łatwaw obsłudze

Lokówko-suszarki używam od jakiegoś czasu i jestem z niej bardzo zadowolona. Niezawodna do szybkiego wysuszenia i ułożenia włosów rano, bardzo poręczna.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie