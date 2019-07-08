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Produkcja zakończona
Codziennie fryzura jakiej pragniesz - lśniące, gładkie włosy
Przygotuj się na gładkie i lśniące włosy każdego dnia. Lokówka SalonAirstylist Ion 1000 W łączy w sobie technologię jonową, cztery nasadki do stylizacji oraz moc profesjonalnych urządzeń, co umożliwia skuteczne prostowanie włosów.
1000 W
Ceramiczne
4 nasadki
Suszarko-lokówka jest wyposażona w grzałkę o mocy 1000 W, która generuje optymalny strumień powietrza i łagodną moc suszenia.
Pielęgnacja jonowa umożliwia suszenie antystatyczne. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się włosów, pielęgnują je i wygładzają łuski włosów, nadając im większy połysk. W rezultacie włosy stają się cudownie gładkie, proste i lśniące.
Ta prosta w obsłudze suszarko-lokówka łączy w sobie szczotkę do modelowania i lokówkę. Ząbki wsuwają się do wnętrza szczotki po naciśnięciu jednego przycisku, można więc z łatwością wysunąć lokówkę z włosów. Rezultat to piękne, sprężyste loki.
4.8
z 5
12
Opinie
100%
poleca ten produkt
OstraPapryka
08/07/2019
Polska
rewelacyjna dla włosów
Jakiś czas temu miałam tą suszarkę. Włosy były jak z reklamy Welli, perfekcyjne. Jedyną wadą tej suszarki był u mnie topiący się plastik. Być może było to efektem tego, że mam dużo włosów i długo szuszyłam, nie wiem. Ale włosy po niej były rewelacyjne. W żadnym salonie fryzjerskim nie zrobili mi takiego efektu lejącej się tafli włosów, jak ja sama używając tylko tej suszarki, zwykłego szamponu i odżywki. Polecam dla efektu WOW :).
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler
margot
10/12/2013
Polska
Bardzo dobry produkt.
Estetyczny, funkcjonalny , niezawodny produkt. Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler
Ulka101
02/12/2013
Polska
Doskonała lokówko-suszarka, łatwaw obsłudze
Lokówko-suszarki używam od jakiegoś czasu i jestem z niej bardzo zadowolona. Niezawodna do szybkiego wysuszenia i ułożenia włosów rano, bardzo poręczna.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP4674/00 Airstyler