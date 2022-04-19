5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Suszarko-lokówka
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HP4674/00
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Instrukcja obsługi
Wszystko (4)
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
Urządzenie Philips do stylizacji włosów nie włącza się