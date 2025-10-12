SalonShine

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.