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Produkcja zakończona
HP4885
Funkcja Thermoprotect 57°C
Chroń swoje włosy, ale jednocześnie uzyskaj profesjonalne efekty suszenia dzięki suszarce SalonShine. Funkcja ThermoProtect utrzymuje stałą, łagodną temperaturę 57ºC, dbając o włosy podczas suszenia.
1200 W
Dyfuzor grzebieniowy
Zimny nadmuch
Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.
Działanie koncentratora suszarki do włosów polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury.
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