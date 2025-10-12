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Produkcja zakończona

SalonShineSuszarka do włosów

HP4885

Funkcja Thermoprotect 57°C

Chroń swoje włosy, ale jednocześnie uzyskaj profesjonalne efekty suszenia dzięki suszarce SalonShine. Funkcja ThermoProtect utrzymuje stałą, łagodną temperaturę 57ºC, dbając o włosy podczas suszenia.

Poznaj wszystkie korzyści

SalonShine

Funkcja Thermoprotect 57°C

  • 1200 W

  • Dyfuzor grzebieniowy

  • Zimny nadmuch

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza

Działanie koncentratora suszarki do włosów polega na skupianiu nadmuchu powietrza poprzez jego uwalnianie przez otwór i kierowanie na konkretne obszary. To umożliwia precyzyjne modelowanie, wprowadzanie ostatnich poprawek i wykańczanie fryzury.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie