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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Efekty jak po pobycie w spa
Ten niezwykle precyzyjny trymer pozwala przycinać, kształtować i usuwać niechciane włosy z ciała i twarzy oraz uzyskać precyzyjne i jedwabiście gładkie efekty.
Przycinanie, modelowanie
golenie i depilacja
Możliwość używania na sucho i na mokro: do użytku standardowego i pod prysznicem
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Monia
19/11/2013
Polska
Idealny ze względu na wiele różnych nasadek
Produkt polecam każdej kobiecie. Można strzyc, golić i depilować.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
dilut
20/05/2012
Polska
fajny, ale
Podoba mi sie, ma wiele funkcji. Wiem że ten depilator jest do okolic bikini, jednak przyznam się, że też depiluje nim nogi:) niestety na dwie raty, dlatego byłoby super, gdyby akumulatorek wytrzymywał dłużej:)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer