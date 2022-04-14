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Produkcja zakończona
Obsługa klienta
HP6379/00
Produkcja zakończona
Czy można bezpiecznie używać siateczki golącej na całym ciele?
Jestem uczulony(a) na nikiel. Czy mimo to mogę korzystać z tego urządzenia?
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Czyszczenie trymera do okolic bikini Philips
Jak korzystać z nasadki grzebieniowej do brwi?
Jak można rozpoznać, że urządzenie ładuje się?
Jak korzystać z trymera Philips do okolic bikini?