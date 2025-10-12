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Produkcja zakończona

SatinelleDepilator

HP6502/00

Satinelle Ice Premium

Pierwszy ceramiczny depilator z doskonałą nasadką chłodzącą i systemem masażu ultradźwiękami.

Poznaj wszystkie korzyści

Najdelikatniejszy depilator Philips z chłodzeniem i masażem

Satinelle Ice Premium

System masażu ultradźwiękami

Masaż dźwiękami wysokiej częstotliwości zminimalizuje nieprzyjemne odczucia podczas depilacji.

Hipoalergiczne dyski

Hipoalergiczne dyski

Zmniejszają ryzyko alergicznego podrażnienia skóry podczas depilacji.

Doskonała nasadka chłodząca

Idealnie dopasowuje się do linii ciała, co zapewnia optymalne chłodzenie i mniej bolesną depilację.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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