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Produkcja zakończona
HP6502/00
Satinelle Ice Premium
Pierwszy ceramiczny depilator z doskonałą nasadką chłodzącą i systemem masażu ultradźwiękami.
Masaż dźwiękami wysokiej częstotliwości zminimalizuje nieprzyjemne odczucia podczas depilacji.
Zmniejszają ryzyko alergicznego podrażnienia skóry podczas depilacji.
Idealnie dopasowuje się do linii ciała, co zapewnia optymalne chłodzenie i mniej bolesną depilację.
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