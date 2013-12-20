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Produkcja zakończona
Gładka skóra w kilka minut, przez kilka tygodni
Szeroka głowica i dyski ceramiczne o spacjalnej fakturze usuwają więcej włosków za jednym pociągnięciem, zapewniając doskonałe efekty depilacji. Pragniesz uzyskać gładkość na cztery tygodnie? Depilacja w kilka minut, efekt na tygodnie!
Depiluje, przycina i modeluje
Szeroka głowica do depilacji chwyta i depiluje więcej włosków za jednym pociągnięciem, zapewniając długotrwałe rezultaty i gładkość w zaledwie kilka minut.
Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę, zapewniając przyjemną depilację.
Wbudowana lampka Opti-light podświetla małe, krótkie włoski
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Storczyk86
20/12/2013
Polska
Rewelacja
W porównaniu do produktu sprzed kilku lat, który miałam i używałam - niebo a ziemia. Nic nie boli. Jest funkcjonalny, ma dużo końcówek i nakładek. Dużą zaleta produktu jest głowica goląca.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Groszku
11/11/2013
Polska
Fajny sprzęt
Wygodny i fajny sprzęt. Miło się go użytkuje :) Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6572/00 Epilator
FELICITA
11/09/2012
Polska
Produkt godny polecenia.
Produkt wykonany jest w estetyczny sposób, a jego kształt sprawia, że łatwo trzyma się go w dłoni. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest nasadka masująca, która może nie niweluje bólu, ale jest ruchoma i ułatwia depilację niektórych miejsc (np. pachy, okolice kolan). Niestety depilator ma problem z cienkimi włoskami, których po prostu nie łapie - wtedy można się wspomóc głowicą golącą. Produkt jest bardzo łatwy w obsłudze, nadaje sie zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z depilacją, jak i u bardziej wprawionych w bojach użytkowników :-) Łatwo można utrzymac go w czystości, co jest dużym plusem. Mógłby pracowac troszkę ciszej /domowe zwierzątka się go boją, gdyż wydaje dzwięki malej kosiareczki.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6572/00 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6572/00 Epilator