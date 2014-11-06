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Produkcja zakończona

SatinPerfectDepilator

HP6577/00

4.7
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Odkryj piękno swojej skóry
Depilator Philips SatinPerfect z systemem SkinPerfect usuwa nawet drobne, krótkie włoski, jednocześnie chroniąc skórę. Można z niego korzystać na sucho i na mokro, co umożliwia wygodną depilację pod prysznicem. Jest wyposażony w głowicę golącą z nasadką do przycinania.
Poznaj wszystkie korzyści

Depilator z systemem Skin Perfect

Odkryj piękno swojej skóry

  • Na mokro i na sucho

  • z głowicą golącą

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze usuwają nawet cienkie, krótkie włoski

Dyski ceramiczne o specjalnej fakturze usuwają nawet cienkie, krótkie włoski

Depilator jest wyposażony w dyski ceramiczne o specjalnej fakturze, które delikatnie usuwają nawet najcieńsze włoski

Szeroka głowica depilująca pokrywa większą powierzchnię skóry jednym ruchem

Szeroka głowica depilująca pokrywa większą powierzchnię skóry jednym ruchem

Nasza bardzo szeroka głowica depilująca pozwala usunąć maksymalną ilość włosków za każdym pociągnięciem, zapewniając długotrwałe rezultaty i niezwykłą gładkość w zaledwie kilka minut.

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Depilator jest wyposażony w delikatne dyski depilujące, które usuwają włoski bez pociągania za skórę.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6577/00 Depilator

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie