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Produkcja zakończona
Podstawowa pielęgnacja włosów
Suszarka dbająca o włosy podczas stylizacji
Salon Essential
suszarka do włosów
Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.
Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt dzięki czemu z łatwością zmieści się w najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Pauletta
17/09/2014
Polska
Wydajne suszenie i wygoda
A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential
Rendzi1974
18/12/2013
Polska
Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.
Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential
nabuckofly
24/06/2019
Україна
Якість перевірена часом
Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential