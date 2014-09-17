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Produkcja zakończona

Salon Essential

HP8105/00

4.5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Podstawowa pielęgnacja włosów

Suszarka dbająca o włosy podczas stylizacji

Poznaj wszystkie korzyści

Suszenie włosów i pielęgnacja

Podstawowa pielęgnacja włosów

  • Salon Essential

  • suszarka do włosów

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Moc 1200 W zapewnia delikatne suszenie i pozwala uzyskać piękne rezultaty

Ta suszarka do włosów o mocy 1200 W generuje strumień powietrza o optymalnym natężeniu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Trzy regulowane ustawienia zapewniają większą kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu uzyskania idealnego efektu końcowego. Trzy regulowane ustawienia pozwalają precyzyjnie wykonać idealną fryzurę, dostosowaną do Twoich potrzeb.

Składany uchwyt ułatwia przenoszenie

Składany uchwyt ułatwia przenoszenie

Suszarka jest wyposażona w składany uchwyt dzięki czemu z łatwością zmieści się w najciaśniejszych miejscach i można ją zabrać ze sobą praktycznie wszędzie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
2
1

17/09/2014

Polska

Polska

Wydajne suszenie i wygoda

A jestem posiadaczką włosów bardzo długich i gęstych. Na dodatek uroczo wygląda w łazience.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential

18/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra, wydajna i poręczna suszarka.

Wszystko co być powinno, łatwość i poręczność użytkowania, estetyczna, składana rączka co jest dodatkowym atutem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential

24/06/2019

Україна

Україна

Якість перевірена часом

Цей фен у нашій квартирі близько 10 років. Досі відмінно працює навіть після численних падінь за час експлуатацій. Сестра купувала його з першої зарплати, з перших днів увімкнений у ванній кімнаті на постійній основі. До роботи жодних зауважень. Тривалість роботи вражає, не знаю чи він ще є у продажі, але його точно можна рекомендувати без вагань до купівлі

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8105/00 Salon Essential

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie