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Produkcja zakończona

SalonDry ControlSuszarka do włosów

HP8183/00

4.9

| (19) Opinie | 95% poleca ten produkt

Suszy, modeluje i układa fryzurę dokładnie tak, jak chcesz

Możesz kontrolować strumień powietrza dzięki suszarce SalonDry Control. Moc suszenia 2200 W, 4-krotnie silniejsza pielęgnacja jonowa oraz wiele opcji ustawień zapewniają wspaniałe rezultaty — od suszenia po stylizację.

Poznaj wszystkie korzyści

Suszarka SalonDry Control

Suszy, modeluje i układa fryzurę dokładnie tak, jak chcesz

  • 2200 W

Profesjonalna moc 2200 W pozwala uzyskać efekty jak w salonie

Profesjonalna moc 2200 W pozwala uzyskać efekty jak w salonie

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2200 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.

4-krotnie silniejsza pielęgnacja jonowa zapewnia wspaniały połysk

4-krotnie silniejsza pielęgnacja jonowa zapewnia wspaniały połysk

Intensywnie wzmocnij swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Ta suszarka emituje 4-krotnie więcej naładowanych ujemnie jonów niż inne suszarki. Strumień jonów eliminuje elektryzowanie włosów, pielęgnuje je i wygładza łuski włosów. Rezultat to lśniące, proste włosy. Pozwól im zabłysnąć!

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Sześć regulowanych ustawień siły nadmuchu i temperatury zapewnia pełną kontrolę

Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

19

Opinie

95%

poleca ten produkt

3
2
1

25/09/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobra suszarka.

Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

25/09/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Bardzo dobra suszarka.

Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

28/08/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Suszarka

Suszarka ma bardzo stylowy, biały wygląd. Jest lekka i poręczna. Posiada 3 stopnie ciepła, od chłodnego do bardzo ciepłego a także 2 stopnie strumienia powietrza. Suszarka jest wyposażona w dwie funkcje: turbo strumień oraz zimne strumień powietrza. Dzięki nim moja fryzura jest wystylizowana szybciej i z większym blaskiem, również przy pomocy pielęgnacji jonowej. Posiada w zestawie zwykłą nasadkę oraz dyfuzor.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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