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Produkcja zakończona
Suszy, modeluje i układa fryzurę dokładnie tak, jak chcesz
Możesz kontrolować strumień powietrza dzięki suszarce SalonDry Control. Moc suszenia 2200 W, 4-krotnie silniejsza pielęgnacja jonowa oraz wiele opcji ustawień zapewniają wspaniałe rezultaty — od suszenia po stylizację.
2200 W
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2200 W zapewnia silny nadmuch. Połączenie mocy i prędkości sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze i prostsze.
Intensywnie wzmocnij swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Ta suszarka emituje 4-krotnie więcej naładowanych ujemnie jonów niż inne suszarki. Strumień jonów eliminuje elektryzowanie włosów, pielęgnuje je i wygładza łuski włosów. Rezultat to lśniące, proste włosy. Pozwól im zabłysnąć!
Wymaganą prędkość i temperaturę można dostosować w celu ułożenia idealnej fryzury. Sześć różnych ustawień zapewnia pełną kontrolę i pozwala precyzyjnie wykonać idealną fryzurę dostosowaną do Twoich potrzeb.
4.9
z 5
19
Opinie
95%
poleca ten produkt
saralili
25/09/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobra suszarka.
Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Iwona855
25/09/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Bardzo dobra suszarka.
Suszarkę mam już kilka lat. Myślę że ok. 5 lat. Dostałam ją w prezencie. Ani razu nie zawiodła mnie. Szybko suszy dzięki mocnemu podmuchowi i gorącemu powietrzu. Obie te funkcje można regulować. Suszarka posiada także funkcje turbo, zimnego podmuchu i jonizację. Bardzo ładnie wygląda. Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
ewka123
28/08/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Suszarka
Suszarka ma bardzo stylowy, biały wygląd. Jest lekka i poręczna. Posiada 3 stopnie ciepła, od chłodnego do bardzo ciepłego a także 2 stopnie strumienia powietrza. Suszarka jest wyposażona w dwie funkcje: turbo strumień oraz zimne strumień powietrza. Dzięki nim moja fryzura jest wystylizowana szybciej i z większym blaskiem, również przy pomocy pielęgnacji jonowej. Posiada w zestawie zwykłą nasadkę oraz dyfuzor.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SalonDry Control HP8183/00 Hairdryer