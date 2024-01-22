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  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
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  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
  • Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz

Produkcja zakończona

DryCare PrestigeSuszarka MoistureProtect

HP8281/00

4.8
| (698) Opinie | 96% poleca ten produkt
Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz
Suszarka do włosów MoistureProtect ma czujnik podczerwieni stale mierzący optymalną temperaturę suszenia włosów, dzięki czemu zachowuje ich naturalne nawilżenie.
Poznaj wszystkie korzyści
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SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Zwiększa blask włosów i zachowuje ich naturalne nawilżenie

Piękne włosy chronione od wewnątrz i na zewnątrz

  • Technologia MoistureProtect

  • Moc suszenia 2300 W

  • Jonizacja dla lśniących włosów

Technologia MoistureProtect zachowuje naturalne nawilżenie włosów

Technologia MoistureProtect zachowuje naturalne nawilżenie włosów

Technologia MoistureProtect reguluje i dostosowuje temperaturę, aby zwiększyć blask i zachować naturalne nawilżenie Twoich włosów. Chroni włosy przed przegrzaniem, zawsze dobierając optymalną temperaturę. Ciesz się pięknymi włosami chronionymi i na zewnątrz, i od wewnątrz.

Inteligentny czujnik MoistureProtect

Inteligentny czujnik MoistureProtect

Wykorzystujący podczerwień czujnik MoistureProtect stale monitoruje i reguluje temperaturę suszenia, aby dostosować ją do potrzeb włosów. Inteligentny czujnik mierzy temperaturę podczas suszenia włosów, aby zapobiec utracie nawilżenia i uszkodzeniu łusek włosów. Zachowanie nawilżenia włosów sprawia, że będą zdrowsze i bardziej miękkie oraz lśniące. Czujnik można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb.

Moc 2300 W zapewnia doskonałe rezultaty i szybkie suszenie

Ta profesjonalna suszarka o mocy 2300 W ma sześć ustawień prędkości i temperatury. To połączenie mocy, prędkości i technologii sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze, prostsze i delikatniejsze.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

698

Opinie

96%

poleca ten produkt

22/01/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Po prostu świetna suszarka !!!

Kupiłam suszarkę philips ponieważ moja poprzednia też philipsa już zakończyła swój 17 letni żywot. Służyłam tak długo i nigdy mnie nie zawiodła. Nakładka na wlosy kręcone super się sprawdza bo sama mam taki typ włosa i loki przy jej użyciu wychodzą super. Dodatkowow funkcja która wyczuwa poziom wysuszenia wlosow co jest genialne ponieważ chroni nasze wlosy przed przesuszeniem. W przypadku wlosow kręconych to bardzo ważne. Polecam z całego serca suszarki philips zostaną że mną na zawsze.

Zalety

Szybkie suszenie na kilku temperaturach , nakładki dodatkowe do wlosow kreconych

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect

31/12/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonała

Szybko suszy, włosy sa gładkie . Długi kabel dodatkowy atut.

Zalety

Szybko suszy

Wady

Brak

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect

03/01/2023

Polska

Polska

Stylowa suszarka

Stylowa suszarka, która ma różne nasadki dla nadania objętości włosom. Nie waży dużo, przez co ręka się nie męczy podczas stylizowania włosów. Uwielbiam ją <3

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie