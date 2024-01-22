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Produkcja zakończona
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Technologia MoistureProtect
Moc suszenia 2300 W
Jonizacja dla lśniących włosów
Technologia MoistureProtect reguluje i dostosowuje temperaturę, aby zwiększyć blask i zachować naturalne nawilżenie Twoich włosów. Chroni włosy przed przegrzaniem, zawsze dobierając optymalną temperaturę. Ciesz się pięknymi włosami chronionymi i na zewnątrz, i od wewnątrz.
Wykorzystujący podczerwień czujnik MoistureProtect stale monitoruje i reguluje temperaturę suszenia, aby dostosować ją do potrzeb włosów. Inteligentny czujnik mierzy temperaturę podczas suszenia włosów, aby zapobiec utracie nawilżenia i uszkodzeniu łusek włosów. Zachowanie nawilżenia włosów sprawia, że będą zdrowsze i bardziej miękkie oraz lśniące. Czujnik można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb.
Ta profesjonalna suszarka o mocy 2300 W ma sześć ustawień prędkości i temperatury. To połączenie mocy, prędkości i technologii sprawia, że suszenie i układanie włosów jest szybsze, prostsze i delikatniejsze.
4.8
z 5
698
Opinie
96%
poleca ten produkt
AGA_BOA
22/01/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Po prostu świetna suszarka !!!
Kupiłam suszarkę philips ponieważ moja poprzednia też philipsa już zakończyła swój 17 letni żywot. Służyłam tak długo i nigdy mnie nie zawiodła. Nakładka na wlosy kręcone super się sprawdza bo sama mam taki typ włosa i loki przy jej użyciu wychodzą super. Dodatkowow funkcja która wyczuwa poziom wysuszenia wlosow co jest genialne ponieważ chroni nasze wlosy przed przesuszeniem. W przypadku wlosow kręconych to bardzo ważne. Polecam z całego serca suszarki philips zostaną że mną na zawsze.
Zalety
Szybkie suszenie na kilku temperaturach , nakładki dodatkowe do wlosow kreconych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect
Kasia 25.09
31/12/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonała
Szybko suszy, włosy sa gładkie . Długi kabel dodatkowy atut.
Zalety
Szybko suszy
Wady
Brak
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect
kiko968
03/01/2023
Polska
Stylowa suszarka
Stylowa suszarka, która ma różne nasadki dla nadania objętości włosom. Nie waży dużo, przez co ręka się nie męczy podczas stylizowania włosów. Uwielbiam ją <3
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla DryCare Prestige HP8281/00 Suszarka MoistureProtect