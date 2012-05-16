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Produkcja zakończona
SalonStraight
Ceramiczne
Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.
Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd, jak po wyjściu z salonu.
Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania i jest gotowa do pracy po 60 sekundach
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Maggdolinka
16/05/2012
Polska
Polecam
Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8300 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8300 Prostownica