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Produkcja zakończona

Prostownica

HP8300/00

4
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
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Prostuj włosy w dowolny sposób. Wystarczy użyć wyjątkowo efektywnej prostownicy Simply SalonStraight wyposażonej w płytki ceramiczne i działającej w stosowanej przez profesjonalistów temperaturze 180ºC.
Poznaj wszystkie korzyści

Simply SalonStraight

Profesjonalne rezultaty w wygodny sposób

  • SalonStraight

  • Ceramiczne

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.

Temperatura 180°C zapewnia wspaniałe rezultaty

Temperatura 180°C zapewnia wspaniałe rezultaty

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd, jak po wyjściu z salonu.

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania i jest gotowa do pracy po 60 sekundach

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Polecam

Polecam, mała ale wystarczająca nawet do długich włosów :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8300 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8300 Prostownica

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie