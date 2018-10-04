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Produkcja zakończona

Prostownica

HP8315/00

5

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Nadaj włosom blask!

Ta prostownica z szerokimi płytkami grzejnymi i technologią jonową pozwoli uzyskać piękne włosy i dowolny styl w krótszym czasie. Bardzo duże płytki grzejne zostały zaprojektowane z myślą o grubych lub długich włosach, tak aby można było ułożyć więcej włosów za jednym razem.

Poznaj wszystkie korzyści

Prostownica do włosów SalonStraight Active ION

Nadaj włosom blask!

Szerokie płytki zapewniają efektywniejszą stylizację długich i grubych włosów

Szerokie płytki zapewniają efektywniejszą stylizację długich i grubych włosów

Te bardzo szerokie płytki prostownicy zostały stworzone specjalnie z myślą o grubych i długich włosach. Zwiększona szerokość płytek pozwala rozprostować za jednym razem więcej włosów, a także skrócić poświęcany na to czas.

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

.

Powłoka ceramiczna zapewnia wspaniały poślizg

Powłoka ceramiczna zapewnia wspaniały poślizg

Gładkie płytki z powłoką ceramiczną zapobiegają mechanicznym uszkodzeniom włosów podczas prostowania.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

04/10/2018

Україна

Україна

Рекомендую

Рекомендую , отличный товар, отменное качество, очень довольна, пользуюсь уже 7 лет .

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8315/00 Straightener

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8315/00 Straightener

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  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie