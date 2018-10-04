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Produkcja zakończona
Nadaj włosom blask!
Ta prostownica z szerokimi płytkami grzejnymi i technologią jonową pozwoli uzyskać piękne włosy i dowolny styl w krótszym czasie. Bardzo duże płytki grzejne zostały zaprojektowane z myślą o grubych lub długich włosach, tak aby można było ułożyć więcej włosów za jednym razem.
Te bardzo szerokie płytki prostownicy zostały stworzone specjalnie z myślą o grubych i długich włosach. Zwiększona szerokość płytek pozwala rozprostować za jednym razem więcej włosów, a także skrócić poświęcany na to czas.
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Gładkie płytki z powłoką ceramiczną zapobiegają mechanicznym uszkodzeniom włosów podczas prostowania.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Валентина
04/10/2018
Україна
Рекомендую
Рекомендую , отличный товар, отменное качество, очень довольна, пользуюсь уже 7 лет .
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8315/00 Straightener
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8315/00 Straightener