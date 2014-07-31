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Produkcja zakończona

Essential Care

HP8319/00

5

| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt

Proste i lśniące włosy w łatwy sposób

Dłuższe płytki nowej prostownicy Essential Care, zaprojektowane specjalnie z myślą o szybkości i łatwości użycia, pozwalają szybko i delikatnie wyprostować włosy.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki płytkom o długości 100 mm

Proste i lśniące włosy w łatwy sposób

  • Dłuższe płytki (100 mm)

  • Temperatura 210°C

  • Płytki ceramiczne

Długie płytki umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Długie płytki umożliwiają szybkie i łatwe prostowanie

Dłuższe płytki zapewniają lepszy kontakt z włosami i pomagają osiągnąć doskonałe efekty prostowania w krótszym czasie.

Temperatura działania 210°C pozwala uzyskać doskonały efekt

Temperatura działania 210°C pozwala uzyskać doskonały efekt

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach

Krótki czas nagrzewania, gotowość do użycia po 60 sekundach

Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania i jest gotowa do pracy po 60 sekundach

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

31/07/2014

Polska

Polska

polecam

prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.

Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care

Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care

21/06/2014

Polska

Polska

Super

Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care

18/11/2020

Україна

Україна

Рекомендую

Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care

Data użycia 2018-11-18

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care

Data użycia 2018-11-18

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie