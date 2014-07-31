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Produkcja zakończona
Proste i lśniące włosy w łatwy sposób
Dłuższe płytki nowej prostownicy Essential Care, zaprojektowane specjalnie z myślą o szybkości i łatwości użycia, pozwalają szybko i delikatnie wyprostować włosy.
Dłuższe płytki (100 mm)
Temperatura 210°C
Płytki ceramiczne
Dłuższe płytki zapewniają lepszy kontakt z włosami i pomagają osiągnąć doskonałe efekty prostowania w krótszym czasie.
Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.
Prostownica zapewnia krótki czas nagrzewania i jest gotowa do pracy po 60 sekundach
5.0
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
Kacha
31/07/2014
Polska
polecam
prostownica warta polecenia, niedroga, ale za to dobra, szybko się nagrzewa, posiada długi przewód, włosy szybko i łatwo się prostują, nie tracą blasku, wyprostowane trzymają się długo.
Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care
Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care
Ania29
21/06/2014
Polska
Super
Super, działa, nie pali włosów. Włosy są proste i gładkie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care
Kindom
18/11/2020
Україна
Рекомендую
Классный,удобный и качественный. Не портит волосы,очень хорошо выпрямляет и комфортно делать закрученные локоны!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care
Data użycia 2018-11-18
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8319/00 Essential Care
Data użycia 2018-11-18