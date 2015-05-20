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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Łatwe prostowanie i jonowy połysk
Dłuższe płytki nowej prostownicy Essential Care z funkcją pielęgnacji jonowej, zaprojektowane specjalnie z myślą o szybkości i łatwości użycia, pozwalają szybko i delikatnie wyprostować włosy, a także nadać im blasku.
Dłuższe płytki ceramiczne (100 mm)
Temperatura 210°C
Pielęgnacja jonowa
Dłuższe płytki zapewniają lepszy kontakt z włosami i pomagają osiągnąć doskonałe efekty prostowania w krótszym czasie.
Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.
Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.5
z 5
8
Opinie
88%
poleca ten produkt
Katarzyna89
20/05/2015
Polska
Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.
Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Zalety
Конечно за.Результат отличный.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8320/00 Essential Care, іонізація
Data użycia 2019-07-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8320/00 Essential Care, іонізація
Data użycia 2019-07-28
Eleonora
13/10/2019
България
Страхотен продукт
Невероятна преса за коса,доказала се във времето! Силно препоръчвам!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8320/00 Essential Care ion
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8320/00 Essential Care ion