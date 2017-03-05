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Produkcja zakończona
Szanuj swoje włosy w dzień i w nocy
Philips przedstawia wyjątkowe ustawienie Care Touch®, które zapewnia proste włosy na dłużej z mniejszą szkodą dla włosów.
SalonStraight
Respect
Automatyczne ustawienie umożliwia zdrowszą zmianę fryzury — piękna fryzura przez cały dzień z dbałością o zdrowie włosów
Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.
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5.0
z 5
6
Opinie
80%
poleca ten produkt
karola03
05/03/2017
Polska
karolas
polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy
Tak, polecam ten produkt.
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Tak, polecam ten produkt.
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HALINKA222222
03/12/2013
Polska
SUPER PRODUKT
SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8342 Straightener
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8342 Straightener
justi13
02/12/2013
Polska
Wiele doskonałych funkcji
idealny produkt spełniający swoją funkcję w 100%!!
Tak, polecam ten produkt.
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Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8342 Straightener