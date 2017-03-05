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Produkcja zakończona

Prostownica

HP8342

5

| (6) Opinie | 80% poleca ten produkt

Szanuj swoje włosy w dzień i w nocy

Philips przedstawia wyjątkowe ustawienie Care Touch®, które zapewnia proste włosy na dłużej z mniejszą szkodą dla włosów.

Poznaj wszystkie korzyści

SalonStraight Respect

Szanuj swoje włosy w dzień i w nocy

  • SalonStraight

  • Respect

Zdrowsza zmiana fryzury dzięki automatycznemu ustawieniu delikatniejszej temperatury

Zdrowsza zmiana fryzury dzięki automatycznemu ustawieniu delikatniejszej temperatury

Automatyczne ustawienie umożliwia zdrowszą zmianę fryzury — piękna fryzura przez cały dzień z dbałością o zdrowie włosów

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Płytki ceramiczne zapewniają gładkie i lśniące włosy

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego też stanowi jeden z najlepiej nadających się materiałów na płytki w prostownicach. Płytki suną z łatwością po włosach, zapewniając efekt idealnie lśniących włosów.

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste, lśniące włosy

.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

80%

poleca ten produkt

4
3
2
1

05/03/2017

Polska

Polska

karolas

polecam.wlosy sa gladkie i lsniace, nie elektryzuja sie. nie niszczy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8342 Straightener

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8342 Straightener

03/12/2013

Polska

Polska

SUPER PRODUKT

SPRZĘT BARDZO DOBRY, JEDYNA WADA TO TO ŻE PO DŁUGIM UŻYTKOWANIU ŚCIERA SIĘ ZEWNĘTRZNA POWŁOKA

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8342 Straightener

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8342 Straightener

02/12/2013

Polska

Polska

Wiele doskonałych funkcji

idealny produkt spełniający swoją funkcję w 100%!!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8342 Straightener

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8342 Straightener

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie