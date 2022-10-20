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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów
Płytki z keratyną
Wibrujące płytki
Jonizacja
Temperatura działania 120 - 230°C
Płytki ceramiczne z keratyną płynnie przesuwają się po włosach, zapewniając lśniącą i gładką fryzurę.
Delikatnie wibrujące płytki równomiernie rozprowadzają włosy, zapewniając optymalne efekty stylizacji każdego rodzaju włosów.
Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, nadając fryzurze piękny blask. W rezultacie włosy stają się proste, gładkie i lśniące.
4.9
z 5
149
Opinie
99%
poleca ten produkt
Ninnusia
20/10/2022
Polska
Super
Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica
Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica
kasia1140
28/09/2022
Polska
Doskonała prostownica
Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica
Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica
Kasiunia Kasia
19/01/2022
Polska
Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja
Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.
Zalety
Szybkosc prostowania
Wady
Nie ma wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica