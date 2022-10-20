ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
  • Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja

PrestigeProstownica

HP8361/00

4.9
| (149) Opinie | 99% poleca ten produkt
Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja
Prostownica Philips Prestige doskonałe dba o włosy podczas stylizacji dzięki pielęgnacji jonowej i ceramicznym płytkom z keratyną. Uzyskaj optymalne rezultaty i lśniący wygląd dzięki delikatnie wibrującym płytkom.
Poznaj wszystkie korzyści
Champion Page Sol Feature Image (PPL) 02_N33_claims-awards-banner

SenseIQ, nasza najbardziej zaawansowana technologia, która dopasowuje się do potrzeb Twoich włosów

Zdrowe włosy i dodatkowa pielęgnacja

  • Płytki z keratyną

  • Wibrujące płytki

  • Jonizacja

  • Temperatura działania 120 - 230°C

Płytki ceramiczne z keratyną zapewniają gładkie i lśniące włosy

Płytki ceramiczne z keratyną zapewniają gładkie i lśniące włosy

Płytki ceramiczne z keratyną płynnie przesuwają się po włosach, zapewniając lśniącą i gładką fryzurę.

Delikatnie wibrujące płytki zapewniające optymalne efekty stylizacji

Delikatnie wibrujące płytki zapewniające optymalne efekty stylizacji

Delikatnie wibrujące płytki równomiernie rozprowadzają włosy, zapewniając optymalne efekty stylizacji każdego rodzaju włosów.

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste i lśniące włosy

Pielęgnacja jonowa zapewniająca proste i lśniące włosy

Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają ich łuski, nadając fryzurze piękny blask. W rezultacie włosy stają się proste, gładkie i lśniące.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

149

Opinie

99%

poleca ten produkt

3
1

20/10/2022

Polska

Polska

Super

Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica

Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica

28/09/2022

Polska

Polska

Doskonała prostownica

Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica

Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica

19/01/2022

Polska

Polska

Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja

Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.

Zalety

Szybkosc prostowania

Wady

Nie ma wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Prestige HP8361/00 Prostownica

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie